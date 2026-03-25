„Nu-s sfânt, dar în dosarul acesta n-am nimic”. Plahotniuc, în fața instanței cu justificări și acuzații

„Tre’ să fii scriitor, tre’ să nu-ți placă de mine sau tre’ să fii drogat ca să scrii așa ceva în rechizitoriu”, a acuzat Vladimir Plahotniuc în timp ce-și susținea discursul în cadrul dezbaterilor judiciare din dosarul „Frauda bancară”. Inculpatul a menționat că toate argumentele care i-ar demonstra nevinovăția „le-am găsit la procurori, în volumele procurorilor”.

Procurorul Alexandru Cernei a menționat că acuzațiile lansate în adresa lui fac parte din strategia de apărare a inculpatului Vladimir Plahotniuc.

După ce a început pe 23 martie cu pledoariile procurorului care a cerut 25 de ani de închisoare, a continuat pe 24 martie cu pledoariile avocaților care au lansat mai multe acuzații în adresa procurorilor și judecătorilor, maratonul dezbaterilor judiciare în cadrul dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a culminat miercuri, 25 martie 2026, cu discursul inculpatului Vladimir Plahotniuc.

„Procurorii încearcă să compenseze lipsa totală de probe cu cifre aberante de 25, 100 de ani”

În încercarea de a-și demonstra nevinovăția, inculpatul Plahotniuc s-a prezentat la ședința de miercuri, 25 martie 2026, însoțit de scheme, diagrame și documente. Înainte de ședință, el a declarat presei că „procurorii încearcă să compenseze lipsa totală de probe, pe care astăzi o să o demonstrez, cu cifre aberante de 25, 100 de ani, ca să impresioneze. Astăzi o să demonstrez anumite episoade care nu au fost până acum, anumite probe. O să fie o prezentare utilă pentru instanță și cred că interesantă pentru cei prezenți în sală și, totodată, puțin tristă pentru procurori”, a menționat Plahotniuc.

Întrebat de presă la ce decizie se așteaptă, acesta a răspuns cu o întrebare: „La ce decizie v-ați aștepta dacă ați fi nevinovat?”

„Tre’ să fii scriitor, tre’ să nu-ți placă de mine sau tre’ să fii drogat ca să scrii așa ceva în rechizitoriu”

Cu aceleași scheme pe care le-a prezentat și în timpul audierilor în cadrul cercetării judecătorești, Plahotniuc și-a structurat discursul în funcție de învinuirile aduse de procurori.

„De presupusa promovare în funcție a lui Ilan Șor în organele de conducere ale BEM nu era nevoie. La fel, nu era nevoie de cineva care să influențeze oferirea de credite de către BEM. Iar dacă nu era nevoie de înlăturarea obstacolelor, nu era nevoie nici de intervenția mea”, a explicat Plahotniuc, făcând referire la circumstanțele în care ar fi venit Ilan Șor la BEM și la procesul de creditare de la instituția bancară.

Inculpatul și-a continuat discursul cu mecanismul de acordare a garanțiilor de stat.

„Acuzarea direct nu a spus asta, dar în materialele cauzei penale am găsit declarații despre o ședință neformală de la Președinție, organizată la solicitarea lui Iurie Leancă, la care am discutat despre acordarea garanțiilor de stat. Ședința s-a desfășurat după ce au fost votate garanțiile de stat, doar că domnul Leancă, având emoții, a avut nevoie de susținerea acestor chestii”, a comentat Plahotniuc, menționând că ședința era una politică, iar el a participat la aceasta întrucât Marian Lupu, președintele PDM de atunci, avea probleme medicale.

„Verbal, toată lumea îl susținea, dar de semnat n-a semnat nimeni”, a adăugat Plahotniuc.

La fel ca avocații, și Plahotniuc a îndreptat acuzații spre procuror, menționând că procurorii ar fi manipulat și distorsionat declarațiile martorilor, acuzând că „trebuie să găsim doar beneficiul primit de domnul procuror și avem un cal de acuzare”.

„Tre’ să fii scriitor, tre’ să nu-ți placă de mine sau tre’ să fii drogat ca să scrii așa ceva în rechizitoriu”, a acuzat Plahotniuc, adresându-i-se ulterior procurorului Alexandru Cernei: „Nu vă supărați pe mine, domn’ procuror. Astea sunt acuzațiile apărătorilor, supărați-va pe dânșii, ei m-au pregătit.”

„Nu s-a demonstrat nicio escrocherie săvârșită de mine”

Cu referire la acuzațiile de escrocherie, Vladimir Plahotniuc a fost scurt în declarații.

„Nu există nicio victimă concretă care să spună că a fost indusă în eroare de mine personal, așa cum nu există înscrisuri semnate de mine care ar demonstra că eu am indus în eroare. Nu s-a dovedit acțiunea înșelătoare și vicleană incriminată mie. Nu s-a demonstrat nicio escrocherie săvârșită de mine”, a comentat Plahotniuc.

Cu referire la cele două episoade de spălare a banilor de care îl acuză procurorii, Vladimir Plahotniuc a reluat acuzațiile, subliniind că „e o mare însăilare de falsuri în rechizitoriu”. Plahotniuc a continuat, precizând că mai multe companii atribuite lui în dosar ar fi fost deja atribuite altor persoane prin sentințe de judecată, unele dintre ele fiind definitive.

Inculpatul a menționat că toate argumentele pe care le-a invocat în discursul său „le-am găsit la procurori, în volumele procurorilor”, susținând că aceste informații ar fi „ascunse în dosar”.

„Acum înțeleg de ce procurorii mizau să nu citesc volumele din dosar, dar eu pe toate le-am citit”, a adăugat Plahotniuc.

Plahotniuc a dezvăluit mai multe detalii din trecutul său, care nu aveau legătură cu fondul cauzei.

„V-ați plictisit, așa-i? Asta e istoria vieții mele. V-o spun în premieră, n-aș fi spus-o niciodată. da, nu-s sfânt, dar în dosarul acesta n-am nimic”, s-a adresat Plahotniuc instanței.

„Aceasta este strategia apărării”

Avocatul Rogac susține că Plahotniuc și-a demosntrat nevinovăția.

„Astăzi, în decursul a șase ore, dumnealui a dat cu capul de pământ de probele apărării. A demonstrat faptul că nu este vinovat și nu există nicio probă care să demonstreze crearea și conducerea unei organizații criminale, pretinsa escrocherie și pretinsa spălare a banilor”, a declarat avocatul Rogac după discursul susținut de Plahotniuc în fața instanței.

Cu referire la acuzațiile aduse în adresa lui, procurorul de caz spune că fac parte din startegie.

„Aceasta este strategia apărării, care nu ne-a surprins cu ceva nou. În primul rând, au fost invocate neconcordanțe procesuale care au fost dezbătute pe perioada procesului de judecată și au fost respinse ca nefondate. Au fost invocate careva obiecții care, la fel, au fost analizate în discursul acuzatorului prezentat în instanța de jduecată. Au fost invocate careva aplicări a legii eronat, care nu au un fundament juridic”, a comentat procurorul acuzațiile înaintate de inculaptul Vladimir Plahotniuc în adresa sa.

Referitor la arguemntele care l-ar dezvinovăți, procurorul spune că

„Avem un element nou. Anume faptul că, inițial, dumnealui a negat absolut că companiile implicate în actul de acuzare ar fi dânsul beneficiar efectiv și ar fi recepționat fonduri din cele trei bănci. Astăzi, versiunea înaintată de inculapt deja s-a modificat. Dumenalui acceptă că acele companii îi aparțineau în calitate de beneficiar efectiv, a recepționat acele sume de bani, doar că motivul acelor tranzacții ar fi o înțelegere între dânsul cu Platon și Ilan Șor privind restituierea unei datorii“, a explicat procurorul.

22 aprilie, ziua sentinței lui Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”

Dezbaterile judiciare au continuat cu ultimul cuvânt al inculpatului, chiar dacă Rogac a solicitat termen pentru a-l pregăti. Instanța a refuzat solicitarea, invocând prevederile Codului de Procedură Penală, care spune că dezbaterile judiciare nu pot fi întrerupte. La final, instanța a anunțat că sentința va fi pronunțată pe 22 aprilie.