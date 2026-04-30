Avocata care ar fi transmis droguri clientului său în penitenciar, condamnată la 8 ani de închisoare. Pedeapsa pe care instanța a dispus-o în privința clientului

O avocată din Bălți și clientul său au fost condamnați la închisoare după ce cel din urmă, aflat în penitenciar, ar fi primit de la apărătoare substanțe psihotrope. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia vor sta după gratii 8 și, respectiv, 12 ani.

Cazul a avut loc în în 2025. Atunci, avocata i-ar fi adus deținutului peste 40 de fragmente de pastile cu efect psihotrop, chiar în timpul întrevederii oficiale în penitenciar.

„Pe lângă mapa cu documente pe care o avea la vedere, avocata avea ascunsă în lenjeria intimă o seringă cu pastilele ilegale, care era introdusă într-un prezervativ. Cei doi au fost reținuți de ofițerii INI și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, sub conducerea procurorilor PCCOCS, imediat ce avocata i-a dat clientului deținut seringa cu psihotrope”, precizează PCCOCS.

Potrivit avocatei condamnate, comunicarea acestora a avut loc pe aplicația mobilă Telegram. Astfel, într-o noapte, aceasta fost rugată de către clientul deținut să coboare în curte și să preia de sub o bancă un pachet de țigări, înfășurat cu bandă adezivă, care conținea tubul ce i l-a adus apoi în penitenciar.

Avocata ar fi avut 15 vizite la clientul său din penitenciar, din august până în septembrie 2025.

În cadrul urmăririi penale, oamenii legii au verificat și apartamentul apărătoarei, unde a fost găsit un alt tub cu urme ale unei alte substanțe stupefiante, faptă care a dus la învinuirea acesteia și de păstrarea drogurilor, adăugat epizodului în care a adus drogurile în penitenciar.

La pronunțarea sentinței, Judecătoria Bălți a ținut cont de faptul că deținutul care deja-și ispășea pedeapsa pentru consum de droguri, și-a recunoscut parțial vinovăția.