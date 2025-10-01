Avocată din Bălți, reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar

O avocată din Bălți a fost reținută în timp ce i-ar fi transmis droguri unui client aflat în Penitenciarul nr. 11, anunță oamenii legii.

Femeia de 54 de ani a fost reținută chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție.

În timpul controlului, asupra deținutului a fost găsită o seringă din plastic ce conținea 43 de jumătăți de pastile albe, cu substanțe psihotrope de tip Subutex.



Ulterior, în celula deținutului, au fost depistate și ridicate un telefon mobil și mai multe cartele SIM, iar la domiciliul avocatei – un dispozitiv pentru consum de droguri, cartele SIM și stickuri de memorie.

Femeia a fost reținută pentru 72 de ore și este cercetată pentru circulația ilegală a drogurilor și transmiterea acestora către persoane aflate în detenție.

Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani.