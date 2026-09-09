Avionul lui Volodimir Zelenski „aproape a fost lovit” de o dronă după decolarea din R. Molodva marți, declară premierul norvegian

Avionul care în care se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski în drum spre Oslo pentru înmormântarea regelui Norvegiei a fost „aproape lovit” de o dronă la decolarea din R. Moldova, marți, 8 septembrie, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Stoere pentru postul public de televiziune NRK, citat de Reuters.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce era pe cale să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a spus Stoere.

Stoere nu a precizat care a fost sursa sa pentru aceste informații sau cât de aproape se afla drona.

Volodimir Zelenski a participat miercuri, 9 septembrie, la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, în centrul orașului Oslo. El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea înmormântării.

Stoere a declarat într-un comunicat de marți că se va întâlni cu liderul ucrainean în acea seară, discuțiile lor concentrându-se pe apărarea aeriană a Ucrainei. Zelenski a spus că vor exista, de asemenea, discuții cu companiile care participă la inițiativa Freyja de a crea un sistem antibalistic european în timp ce se află în Norvegia.

O dronă, venită din direcția Ucrainei, a survolat spațiul aerian al R. Moldova pentru aproape 20 de minute marți

Un aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, a fost detectat marți, 8 septembrie, la ora 16:20, de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale, a anunțat Ministerul Apărării. Acesta ar fi ajuns până în raionul Ungheni, unde ar fi intrat în spațiul aerian al României.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al R. Moldova.

La ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.