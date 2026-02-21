AVERTISMENT: Fraude investiționale care utilizează imaginea unor personalități publice

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale

publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”.

CNPF precizează că aceste informații sunt false și reprezintă tentative de fraudă online. Astfel de scheme se bazează pe utilizarea imaginii unor personalități, asociată cu tehnici de marketing înșelătoare și presiune psihologică, pentru a câștiga încrederea publicului, cu scopul de a determina persoanele să transfere bani sau să divulge date personale și financiare. Printre principalele semne ale unei posibile fraude investiționale se numără informații incomplete sau greu de verificat despre platforma promovată, promisiuni de câștig garantat sau randamente nerealiste și lipsa oricărei autorizări sau a supravegherii de către o autoritate competentă.

Tactici de manipulare frecvente:

– Pentru sporirea încrederii: prezentarea unor false elemente pe post de fapte,

cum ar fi existența unui „testament” sau a unor „programe inovatoare” de

sprijin financiar, referințe la false programe guvernamentale;

– Tactici de sporire a interesului și presiunilor psihologice: promisiuni

nerealiste de câștig rapid, mesaje de tip „ofertă limitată”, presiuni pentru

transferuri imediate, sub pretextul pierderii oportunității;

– Invocarea inovațiilor tehnologice bazate pe inteligența artificială pentru a

crea o impresie că câștigurile promise (false) acum sunt posibile datorită

inovațiilor IT în finanțe;

– Pentru atragerea potențialelor victime se utilizează crearea de imagini, videoclipuri sau documente falsificate, precum și crearea clonelor unor site-uri oficiale.

CNPF RECOMANDĂ:

 Verificați autenticitatea platformelor și a entităților care vă contactează

 Nu furnizați date bancare, personale sau coduri de confirmare pe

site-uri ori către persoane necunoscute

 Nu efectuați transferuri de bani către „platforme de investiții” fără o verificare riguroasă prealabilă

 Dacă ați depistat astfel de platforme sesizați îndată CNPF și/sau Poliția.

 Dacă ați fost victima unei fraude, sesizați Poliția.

Informați-vă familia și prietenii pentru a preveni răspândirea acestor scheme.