Autoritățile din Abu Dhabi au intervenit la un incendiu provocat de un atac cu drone asupra Centralei Nucleare Barakah. AIEA a declarat că nivelurile de radiații sunt normale

Autoritățile din Abu Dhabi au intervenit la un incendiu provocat de un atac cu dronă asupra unui generator electric în afara perimetrului interior al Centralei Nucleare Barakah din regiunea Al Dhafra, a declarat duminică, 17 mai, Biroul de Presă din Abu Dhabi, transmite Reuters.

Nu au fost raportați răniți, nivelurile de siguranță radiologică nu au fost afectate, iar Autoritatea Federală pentru Reglementare Nucleară a confirmat că sistemele esențiale ale centralei funcționează normal.

Declarația nu a oferit nicio indicație despre cum s-a produs atacul cu dronă.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că Emiratele Arabe Unite au transmis că nivelurile de radiații de la centrala Barakah au rămas normale în urma incidentului.

„AIEA urmărește îndeaproape situația și este în contact constant cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite, gata să ofere asistență dacă este necesar”, a declarat organismul de supraveghere nucleară al ONU.

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu atacuri repetate cu rachete și drone în timpul conflictului Israel-SUA-Iran.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a declarat vineri, 15 mai, că respinge categoric ceea ce numește acuzații iraniene și încercări de justificare a atacurilor asupra Emiratelor Arabe Unite, adăugând că își rezervă drepturile suverane, legale, diplomatice și militare de a răspunde oricărei amenințări sau act ostil.