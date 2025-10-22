AUDIO UPDATE Percheziții la ÎS „Hîncești-Silva”: peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicați de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri, 22 octombrie, secvențe audio din cadrul cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”.

CNA nu menționează între cine au loc discuțiile.

„- Da ce nu ai văzut suma? – Ăi, da nu văd de aici. – 36 626 fără achiziție. – 36 de ce? – De mii. – 36 de mii? de ruble? – Taci oleacă. – Da trebuie să-ți dau și ție de acolo. – Eu am mărit, eu doar ți-am lămurit, 369 de steri are 22 de mii, netale cu 165 de steri ai. – Dă să facem așa ca să ai și tu atunci o bucată. – Îți lămuresc așa, dar rămâne între noi. – Pun limba după dinți.”

Mai multe percheziții au avut loc, în dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie, în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA).

Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”.

Știrea inițială…

Potrivit probelor administrate, funcționarii ar fi organizat angajări fictive ale unor lucrători sezonieri, inclusiv rude și persoane aflate peste hotare.

„Deși nu activau efectiv, aceștia figurau în tabelele de pontaj, iar salariile calculate și achitate în numele lor ar fi fost însușite de conducerea ocolului silvic. Prejudiciul estimat se ridică la circa 466 de mii de lei. Totodată, persoanele vizate sunt bănuite de înstrăinarea ilicită a masei lemnoase, fără documente contabile sau prin reutilizarea acelorași facturi fiscale, în scopul însușirii mijloacelor bănești obținute din vânzări”, precizează CNA.

Astfel, în urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 102 de mii de euro, 680 de mii de lei, 17 carduri bancare și alte obiecte relevante pentru anchetă. Cele șapte persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit și sunt cercetate în stare de libertate.

„CNA și Procuratura municipiului Chișinău continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea întregului cerc de persoane implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.”