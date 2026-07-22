AUDIO „Trebuie să mă duc mâine, să-mi facă price list pe canalizare și pe apeduct”. Agenți economici și funcționari publici, vizați într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe

UPDATE 11:48 CNA a publicat stenograma pe dosarul de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe.

— A dat ceva prețuri noi la țeavă? — Nu, nu ne-a dat prețul. Trebuie deja să mă duc mâine și să discut cu *** să-mi facă price list pe canalizare și price list pe apeduct. — Trebuie să ne facă, că dacă facem acum actualizări de devize, știi? Eu am, de exemplu, de fapt două-trei… *** — (…) Și rezervorul ăsta de 250, am vorbit… — Vreau și o fișă tehnică, pentru că atunci când primim noi fișa tehnică, căci toate momentele acestea, mai ales anveloparea rezervorului, o să se ducă iar cineva n-o să poată oferta și atunci duce la o chestie destul de bună pentru viitorul contract. Că nu toți pot anvelopa rezervorul cu plăci PE-HD, PE-80. Când pui chestia asta, lumea oleacă se strânge la… — Da, e corect. E corect.

Știrea inițială:

Circa 30 de percheziții sunt efectuate miercuri, 22 iulie, într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), acțiunile vizează mai mulți agenți economici și funcționari publici.

Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii de proiectare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi creat o schemă de corupție prin care anumite companii erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe.

„În documentația tehnică și în caietele de sarcini pentru achizițiile publice, cerințele tehnice erau formulate pentru a corespunde exclusiv produselor unui anumit furnizor. Aceste acțiuni ar fi fost coordonate din timp pentru ca contractele finanțate din fonduri externe să fie câștigate de companii prestabilite. În rezultat, autoritățile contractante ar fi procurat materiale și utilaje la prețuri mai mari decât cele care puteau fi obținute în cadrul unei concurențe reale”, explică CNA într-un comunicat.

Bugetul național și fondurile externe destinate implementării proiectelor de infrastructură în domeniul alimentării cu apă și canalizare ar fi fost prejudiciate în proporții deosebit de mari. Prejudiciul preliminar este estimat la aproximativ 14 544 500 de lei.

În urma celor aproximativ 30 de percheziții, efectuate în mai multe localități din țară pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea persoanelor implicate, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA, iar alte șapte au fost recunoscute în calitate de bănuiți și sunt cercetate în stare de libertate.