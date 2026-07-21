MAE-ul Franței a cerut Rusiei să își retragă trupele de pe teritoriul R. Moldova

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Franței a cerut Rusiei să își retragă trupele de pe teritoriul R. Moldova, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea Acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană, scrie Zona de Securitate.

Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, MAE francez a amintit că încetarea focului din 21 iulie 1992 a marcat „sfârșitul războiului din Transnistria”.

„De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia își menține acolo contingentul militar”, se arată în declarație.

MAE al Franței și-a reafirmat „sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a R. Moldova” și a cerut Rusiei să retragă trupele „desfășurate ilegal pe malul stâng al Nistrului”, precum și să „sprijine cu bună-credință procesul de reglementare pașnică a conflictului transnistrean”.