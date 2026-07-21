Vasile Tofan: „Nu vreau să fac carieră politică”

Premierul votat de Parlament, Vasile Tofan, afirmă că nu are intenția de-ași crea o carieră în politică și că după încheierea mandatului de prim-ministru va reveni la „viața normală”. Declarațiile au fost făcute de către acesta în cadrul emisiunii În Profunzime de la Pro TV, pe 21 iulie.

„Nu am planuri pentru alte roluri, nu vreau să fac carieră politică. Mi-am promis mie și familiei mele că după septembrie 2029 (când ar trebui să aibă loc următoarele alegeri parlamentare, n.r.) revin la viața normală, dacă-mi permiteți să spun așa. Am mai mult de trei ani de politică în față și până la finalul acestui mandat cred că voi avea politică peste cap, mai mult decât mi-am dorit. Cred că este un moment important pentru țara noastră. Vrem să semnăm Tratatul de aderare la UE în 2028, să fim gata să semnăm acest tratat. Acesta este obiectivul. Vrem să repornim economia, pe asta vreau să mă focusez”, a declarat Vasile Tofan.

Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate „Economie europeană, stat eficient”. 53 de deputați au votat pentru, în timp ce un deputat a votat împotrivă, iar 37 s-au abținut.

Programul este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.