Ce a dus la demiterea lui Alexandr Sîrski din funcția de șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și cine este noul comandant-suprem, Mihail Drapatîi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Mihail Drapatîi în funcția de comandant-suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU), eliberându-l din funcție pe Alexandr Sîrski. Sîrski ocupa această funcție din februarie 2024.

Plecarea lui Mihail Fedorov din postul de ministru al Apărării, în iulie 2026, a provocat proteste, iar Bloomberg relata despre 11 candidați pentru funcția de comandant-șef, printre care se număra și Drapatîi. În declarația privind demisia sa, Sîrski a afirmat că lasă succesorului o armată aflată în ofensivă. Drapatîi a comandat anterior Forțele Terestre, însă în 2025 și-a dat demisia după un atac rusesc, relatează Meduza.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) pe generalul-maior în vârstă de 43 de ani, Mihail Drapatîi.

Acest lucru a fost precedat de dizolvarea Guvernului condus de Iulia Svîrîdenko. Odată cu premierul, au fost demiși și alți membri ai Cabinetului, inclusiv ministrul Apărării, Mihail Fedorov, numit în această funcție în ianuarie. Ulterior, Fedorov a declarat că a avut un conflict cu Sîrski. Potrivit acestuia, el chiar i-a propus președintelui să-l demită pe comandantul-șef al FAU, însă Zelenski nu a fost de acord.

Plecarea lui Fedorov din funcția de ministru al Apărării a declanșat proteste în numeroase orașe din Ucraina. Manifestanții au cerut revenirea lui Fedorov, demiterea lui Sîrski și reformarea armatei. Potrivit sursei Meduza, cercul apropiat al președintelui nu se aștepta la o reacție atât de puternică din partea societății.

„Revenirea lui Fedorov este deja extrem de puțin probabilă, însă în cazul lui Sîrski situația este diferită”, a afirmat sursa.

Bloomberg relata că pe lista candidaților la funcția de nou comandant-șef al FAU figurau 11 persoane.

Publicația Financial Times scria că Zelenski a încercat să-l readucă pe Fedorov în Guvern și i-a propus mai multe funcții. Totuși, acesta era dispus să revină doar în calitate de ministru al Apărării. În prezent, funcția este exercitată interimar de șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Evgheni Hmara.

Cu puțin timp înainte de anunțarea demiterii lui Sîrski, președintele Ucrainei s-a întâlnit din nou cu Fedorov. Potrivit lui Zelenski, i-a propus acestuia „o funcție demnă în structurile puterii, care să permită integrarea componentei tehnologice a statului nostru”. Nu se cunoaște însă despre ce funcție este vorba și dacă Fedorov a acceptat oferta.

În dimineața zilei de 22 iulie, Sîrski a publicat o declarație privind demisia sa. El a afirmat că armata care, în urmă cu doi ani, purta o apărare dificilă, se află acum în ofensivă:

„Îi predau succesorului meu o armată care nu doar își apără pozițiile, ci se află și în ofensivă — cu inițiativă, cu structură, cu oameni care știu cum să lovească inamicul. Și sper sincer că această ofensivă va continua. Există toate condițiile pentru aceasta.”

El a adăugat că misiunea sa este „războiul”: „Funcțiile se schimbă, dar acest principiu rămâne neschimbat.”

Detalii despre noul comandant-suprem

La începutul invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, Mihail Drapatîi era adjunct al comandantului Forțelor Întrunite ale FAU. Din noiembrie 2024, el a comandat Forțele Terestre. În iunie 2025 și-a prezentat însă demisia după un atac cu rachetă lansat de Rusia asupra unei unități de instruire din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului au murit 12 militari, iar peste 60 au fost răniți.

Drapatîi a declarat atunci că își asumă întreaga responsabilitate pentru tragedie.

„Acesta este un pas conștient, dictat de propriul meu simț al responsabilității pentru tragedia de la poligonul 239, în urma căreia și-au pierdut viața soldații noștri. În calitate de comandant, nu am reușit să asigur pe deplin executarea ordinelor mele. Nu am insistat suficient, nu am convins, nu am schimbat atitudinea față de omul aflat în rânduri. Aceasta este responsabilitatea mea. (…) O armată în care comandanții poartă răspundere personală pentru viața oamenilor trăiește. O armată în care nimeni nu răspunde pentru pierderi moare din interior”, a declarat el.

Ulterior, Drapatîi a devenit comandant al Forțelor Întrunite ale FAU.

În primul său mesaj după numirea în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihail Drapatîi i-a mulțumit președintelui Ucrainei și a evidențiat meritele predecesorului său: „Îi sunt recunoscător comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski, pentru activitatea sa consecventă de consolidare a armatei ucrainene. Eu m-am format sub comanda lui.”