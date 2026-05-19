Audieri cu ușile închise la Parlament după moartea adolescentului împușcat într-o unitate militară din Cahul. Glonțul a traversat corpul fără sângerări externe vizibile

Audieri cu ușile închis au avut loc marți, 19 mai, la Parlament, după ce un copil de 16 ani a decedat la o unitate militară din Cahul, fiind împușcat de un militar. Potrivit președintelui Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, tragedia s-a produs în fumuarul destinat vizitelor, după ce militarul cu experiență, care participase la misiuni internaționale de pacificare, a intrat acolo cu arma, deși nu avea dreptul.

Carp a oferit un comentariu jurnaliștilor după audieri, unde a menționat că militarul prin contract se afla în serviciu de pază în zona tehnicii militare, unde era obligat să poarte arma.

„A venit în fumuar un vizitator, urmându-l. El nu aveva dreptul să intre, pentru că exista un fumuar separat pentru el. A încălcat și tehnica de folosire a armei. Cum înțelegem, a fost convocat să arate arma. A scos-o câteva ori, a desfăcut-o, a prezentat-o. Iese afară toți într-o linie și când a atins trăgaciul, cu țeava îndreptată spre persoane, respectiv a avut loc acest caz tragic”, a explicat Carp.

Inițial, IGP a transmis pe 10 mai că un copil de 16 ani a decedat după ce „a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat ce un militar prin contract, în vârsta de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock și a tras o împușcătură”. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, minorul a decedat la scurt timp după internare, „cauza preliminarǎ fiind un stop cardiac”, a informat Poliția.

Lilian Carp a explicat că glonțul a parcurs un traiect intern fără sângerare externă vizibilă, ceea ce i-a determinat pe paramedici să creadă că este vorba despre un stop cardiac.

„Se întâmplă în cazuri foarte rare în care glonțul intră, pleacă prin aortă, apoi în inimă, în altă parte a corpului, fără a curge sânge în exterior. Unicul loc de unde s-a văzut curgerea de sânge a fost partea nazală. De aceea percepția inițială a primului echipaj, și a celui de-al doilea echipaj de medici, a fost că a fost un atac de cord”, a explicat Carp.

Acesta a mai precizat că Comisia a formulat mai multe recomandări, printre care organizarea unor spații amenajate și controlate pentru vizitele civililor în unitățile militare și clarificarea regulamentelor privind categoriile de militari care pot deține armele fără siguranță manuală.

De asemenea, și depuatul Partidului Nostru Renato Usatîi a subliniat că spațiile de vizită din unitățile militare nu sunt suficient controlate și că este nevoie de amenajarea unor spații separate, similare celor din statele europene, unde militarii sunt obligați să depună armamentul într-un seif special înainte de întâlnirile cu vizitatorii.

Totodată, Usatîi a declarat că l-a vizitat pe militarul reținut la penitenciarul nr.5.

„Am văzut un tânăr care cu lacrimi în ochi îmi spunea: «înțelegeți că eu sunt militar din 2022? Am slujit un an la graniță. Visul meu, toată viața mea, a fost să fiu militar. Din cauza acestei tragedii, eu în viața mea nu o să mai pot fi militar». Înțeleg că pentru fiecare faptă trebuie să existe pedeapsă, chiar dacă este întâmplătoare, accidentală, cum s-a întâmplat. Dar faptul că bagi omul în pușcărie, în aceeași zi, care toată viața nu a avut idei de pușcărie și a fost militar la aspectele astea să ne gândim”, a mai adăugat deputatul.

Totodată, Usatîi susține că demiterea oricărei persoane din funcție în urma acestui accident nu ar rezolva probleme din sistem și că asta nu este o soluție.

Incidentul s-a produs duminică, 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Poliția din Cahul a fost alertată la ora 13:30.

În urma împușcăturii, preliminar accidentale, și un militar în termen în vârsta de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.