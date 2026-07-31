Au trimis un mesaj fals pe Telegram și au obținut 918 mii de lei. Prejudiciile provocate de escroci în ultimele ore depășesc 2 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat două cazuri de fraudă telefonică. Totodată, alte cinci cazuri de escrocherie comise anterior au fost raportate de victime abia acum, prejudiciul total depășind 2 000 000 de lei și 10500 de euro, a anunțat vineri, 31 iulie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană a fost înregistrat în municipiul Chișinău.

„Contabila unei societăți comerciale a primit, prin intermediul aplicației Telegram, un mesaj aparent transmis de administratorul companiei, prin care i s-a solicitat efectuarea urgentă a unui transfer bancar. Considerând solicitarea autentică, aceasta a efectuat două transferuri în valoare totală de 918 000 de lei. Ulterior s-a stabilit că mesajele proveneau de la persoane necunoscute, iar administratorul nu solicitase efectuarea plăților”, a precizat IGP.

Totodată, datorită reacției prompte a cetățenilor, 51 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace prejudicii.

Poliția recomandă tuturor cetățenilor și reprezentanților mediului de afaceri să verifice întotdeauna autenticitatea solicitărilor de transfer de bani sau de divulgare a datelor confidențiale printr-un canal alternativ de comunicare și să nu acționeze sub presiunea urgenței create de escroci.