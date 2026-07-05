Mergeți în vacanță? Iată cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei

În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 88 826 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 15 608 traversări, arată datele Poliției de frontieră.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:

PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 24 652 traversări persoane;

PTF Leușeni – 9 543 traversări persoane;

PTF Sculeni – 8 175 traversări persoane;

PTF Palanca – 6 367 traversări persoane.

PTF Otaci – 6 129 traversări persoane.

Pentru evitarea aglomerației, Poliția de frontieră recomandă traversarea prin punctele de trecere:

PTFS „Leușeni-Albița”: Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”.

PTFS „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”.

PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTFS „Tudora-Starokazacie”.

În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 18 persoane străine, mai arată datele Poliției de frontieră.