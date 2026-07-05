Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Mergeți în vacanță? Iată cele…

Mergeți în vacanță? Iată cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei

Situația actuală la punctul de trecere Leușeni-Albița, pe direcția de ieșire din R. Moldova. Foto: captură de ecran de pe camerele ce transmit live de la frontieră ale Poliției de frontieră

În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 88 826 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 15 608 traversări, arată datele Poliției de frontieră.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:
PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 24 652 traversări persoane;
PTF Leușeni – 9 543 traversări persoane;
PTF Sculeni – 8 175 traversări persoane;
PTF Palanca – 6 367 traversări persoane.
PTF Otaci – 6 129 traversări persoane.

Pentru evitarea aglomerației, Poliția de frontieră recomandă traversarea prin punctele de trecere:

  • PTFS „Leușeni-Albița”: Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”.
  • PTFS „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”.
  • PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTFS „Tudora-Starokazacie”.

În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 18 persoane străine, mai arată datele Poliției de frontieră.

Tag-uri:
Distribuie articolul: