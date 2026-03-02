Atenție! Scheme de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO

Agenția de Guvernare Electronică anunță despre identificarea unei scheme de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. În acest context, Guvernul recomandă cetățenilor să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri necunoscute.

Frauda constă în faptul că cetățenii primesc mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze un link precum: conveniencemd.sbs/md

„Acest link NU aparține Guvernului Republicii Moldova. Este o tentativă de phishing pentru colectarea frauduloasă a datelor personale și bancare”, atenționează Agenția de Guvernare Electronică.

Agenția pentru Securitate Cibernetică reiterează că platforma oficială este: mpay.gov.md.

În acest context, Guvernul recomandă:

MPay și EVO NU trimit linkuri suspecte prin SMS pentru achitarea urgentă a taxelor.

Verificați întotdeauna domeniul oficial „.gov.md”.

Nu introduceți date personale sau bancare pe site-uri necunoscute.

„Dacă ați primit un astfel de mesaj, nu accesați linkul și raportați imediat la: [email protected] sau [email protected]”, mai scrie Guvernul R. Moldova.