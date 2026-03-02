Avocatul primăriței din Durlești, reacție după arestarea Eleonorei Șaran într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor: „Este un caz ieșit din comun. N-au existat temeiuri pentru reținerea și arestarea acesteia”

Sorin Tighinean, avocatul primăriței din Durlești, Eleonora Șaran, vizată într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor, a anunțat că a contestat decizia instanței prin care aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, apărătorul susține că, în prezent, „nu există absolut nicio probă care să demonstreze vinovăția” clientei sale și că primărița „este gata să ofere tot suportul anchetei”. Declarațiile au fost făcute luni, 2 martie, în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți și copiii lui Șaran.

De asemenea, avocatul spune că „dosarul nu conține elemente care să demonstreze existența vreunui prejudiciu sau vreunui pericol real pentru ordinea publică”. De cealaltă parte, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat anterior că prejudiciul estimat în acest dosar ar fi de peste 15 milioane de lei.

„(…) Din perspectiva apărării, subliniem că în acest moment nu există absolut nicio probă care să demonstreze vinovăția atât a doamnei Șaran, cât și a celorlalți funcționari ai Primăriei în implicarea în anumite scheme de delapidare a terenurilor. Dosarul nu conține elemente care să demonstreze existența vreunui prejudiciu sau vreunui pericol real pentru ordinea publică. Nu există nicio probă care să demonstreze că doamna Șaran se va eschiva de la urmărirea penală sau cumva va influența ancheta. Mai mult ca atât, noi considerăm nu doar că n-au existat temeiuri juridice suficiente pentru efectuarea percheziției la domiciliul și în biroul dumneaei, cu atât mai mult n-au existat temeiuri pentru reținerea și arestarea acesteia. Este cu adevărat un caz ieșit din comun. În cadrul examinării demersului de ieri al procurorului și a aplicării arestului preventiv, au fost prezentate ca probe doar declarațiile martorilor/ moștenitorilor care au beneficiat de aceste terenuri. Conform acestor explicații, toate persoanele au deținut în proprietate terenurile cuvenite. Deci, prin însăși probele prezentate de procuror, se confirmă nevinovăția persoanei (…).

Nimeni nu trebuie condamnat înainte de o hotărâre judecătorească definitivă. Avem convingerea că în jurul acestui dosar există circumstanțe și interese care vor deveni clare pe parcursul următoarelor zile. Nu trebuie de așteptat foarte mult timp (…). Ne adresăm organelor de drept și solicităm ca investigația să fie efectuată într-un mod atent, să fie obiectivă și echidistantă (…). Dumneaei este gata și disponibilă să ofere tot suportul anchetei (…)”, a declarat avocatul Eleonorei Șaran.

Primărița Eleonora Șaran, în arest pentru 30 de zile

Pe 27 februarie, organele de drept au efectuat 50 de percheziții într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești. În cadrul dosarului sunt vizați primărița Eleonora Șaran, viceprimarul Mihail Enachi, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), prejudiciul estimat ar fi de peste 15 milioane de lei.

„Ofițerii CNA, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi (vineri, 27 februarie, n.r.) ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității”, a precizat CNA.

Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pus la punct o schemă complexă prin care au deposedat Primăria Durlești de terenuri intravilane.

Potrivit CNA, aceștia ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor. Ulterior, loturile ar fi fost cumpărate la un preț simbolic de 100 000 de lei, apoi revândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38 000 și 39 000 de euro. Cumpărătorii finali erau adesea dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea terenurilor pentru proiecte de construcție masive.

Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ulterior, primărița de la Durlești, Eleonora Șaran, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. La fel s-a întâmplat și în cazul viceprimarul orașului, Mihai Enachi, precum și al altor două persoane, transmite TV8. Cu toții au fost plasați în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest la domiciliu.