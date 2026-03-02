CEC a stabilit data referendumului local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir, Ilie Porumbescu.

Prin hotărârea CEC, din 22 decembrie 2025, a fost constituit grupul de inițiativă, în număr de 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir.

„Urmare a examinării semnăturilor și documentelor prezentate de către grupul de inițiativă, Comisia a constatat întrunirea numărului necesar de semnături pentru desfășurarea referendumului local”, se arată într-un comunicat de presă.

În 2023, Porumbescu a candidat și a fost ales din partea partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei.

Primarul satului Sadâc, Ilie Porumbescu, a fost vizat, în ultimii ani, în mai multe proceduri judiciare, generate atât de altercații fizice, cât și de declarații publice făcute pe rețelele sociale, scrie moldova1.md.

Cel mai grav caz este un dosar penal pentru huliganism, deschis după un incident din 7 noiembrie 2020, produs într-un spațiu public din localitate, unde se lucra la amenajarea unui parc. Potrivit acuzării, Porumbescu l-ar fi agresat pe Dumitru Bahrin, conducătorul grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului, cu care avea un conflict anterior legat de o postare pe Facebook.

Martorii au declarat că primarul ar fi inițiat altercația și l-ar fi lovit în zona capului. Expertiza medico-legală a confirmat o comoție cerebrală, echimoze și escoriații, leziuni încadrate drept vătămare corporală ușoară.

Porumbescu a susținut că a fost lovit primul, că ambii au căzut și că leziunile ar proveni din cădere. Procesul s-a desfășurat între 2022 și 2025. Pe baza probelor și declarațiilor martorilor, instanța a apreciat că fapta întrunește elementele infracțiunii, primarul fiind amendat cu 50 de mii de lei.

De asemenea, în 2025, primarul a fost sancționat în două cauze contravenționale pentru afirmații făcute într-un live pe Facebook.

Într-un dosar, a primit o amendă de 4 500 de lei pentru injurie și calomnie, după ce i-ar fi numit pe Dumitru Bahrin și Ion Duca, secretarul consiliului local, „prostălan”, „handicapat” și „escroc”. Instanța a examinat înregistrarea video, a constatat autenticitatea acesteia și a menținut sancțiunea.

Pe 17 mai 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi se va desfășura și referendumul local privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.