Atenție, escrocherie online! Oamenii legii atenționează despre un site fals, destinat persoanelor strămutate din Ucraina

Un site fraudulos, care pretinde că oferă serviciul de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina, contra cost, a fost depistat de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM). Acesta este denumit Protecție Temporară și are scopul de a înșela oamenii, atenționează oamenii legii.

„Acest site nu este administrat de Inspectoratul General pentru Migrație și nici de o autoritate publică a R. Moldova. Conținutul și serviciile promovate pe această platformă reprezintă o înșelăciune”, a subliniat IGM.

Inspectoratul General pentru Migrație menționează că s-a autosesizat și a informat autoritățile competente pentru verificarea și blocarea acestui site, precum și pentru prevenirea altor tentative similare de fraudă.

IGM subliniază că procedura de prelungire a protecției temporare este absolut gratuită, iar solicitările se depun exclusiv pe platforma oficială igm.gov.md, rubrica „Protecție temporară”, secțiunea „Prelungește protecția temporară”, conform instrucțiunilor publicate de autoritatea competentă.