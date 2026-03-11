Atenție, escrocherie online! Oamenii legii atenționează despre un site fals, destinat persoanelor strămutate din Ucraina
Un site fraudulos, care pretinde că oferă serviciul de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina, contra cost, a fost depistat de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM). Acesta este denumit Protecție Temporară și are scopul de a înșela oamenii, atenționează oamenii legii.
„Acest site nu este administrat de Inspectoratul General pentru Migrație și nici de o autoritate publică a R. Moldova. Conținutul și serviciile promovate pe această platformă reprezintă o înșelăciune”, a subliniat IGM.
Inspectoratul General pentru Migrație menționează că s-a autosesizat și a informat autoritățile competente pentru verificarea și blocarea acestui site, precum și pentru prevenirea altor tentative similare de fraudă.
IGM subliniază că procedura de prelungire a protecției temporare este absolut gratuită, iar solicitările se depun exclusiv pe platforma oficială igm.gov.md, rubrica „Protecție temporară”, secțiunea „Prelungește protecția temporară”, conform instrucțiunilor publicate de autoritatea competentă.
„Pentru informații corecte și actualizate privind protecția temporară sau alte servicii oferite străinilor, consultați doar sursele oficiale. Dacă ați fost contactați de persoane care solicită bani pentru obținerea protecției temporare sau dacă ați utilizat platforme suspecte, vă rugăm să anunțați imediat poliția”, recomandă Inspectoratul.