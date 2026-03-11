375 000 de lei, amenzi pentru opt posturi TV și un post de radio. Detalii de la Consiliul Audiovizualului

Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat 9 servicii media audiovizuale, dintre care opt posturi TV și un post de radio, cu amenzi în sumă totală de 375 000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Codul serviciilor media audiovizuale și ale Regulamentului CA privind difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale.

Pentru neconformitățile constatate în urma verificării conținuturilor difuzate pe data de 17 decembrie 2025, amenzile dispuse au fost:

„PRO TV Chișinău” – 90 000 de lei;

„HIT FM” Radio – 60 000 de lei;

„HIT FM” TV – 60 000 de lei.

„Premiera TV” – 40 000 de lei;

„Next TV” – 35 000 de lei;

„One TV” – 30 000 de lei;

„Star TV” –30 000 de lei;

„Jurnal TV” – 20 000 de lei;

„Exclusiv TV” – 10 000 de lei.

Printre încălcările comise de aceste posturi se numără nedelimitarea publicității de celelalte conținuturi editoriale, nedelimitate prin mijloace tehnice specifice multiple comunicări comerciale și depășirea duratei cumulate de 12 minute/oră pentru difuzarea spoturilor publicitare și de teleshopping.

Aneta Gonța, vicepreședinta CA și inițiatoarea controlului în discuție a menționat că se atestă o lipsă de unitate în rândul furnizorilor de servicii media sub aspectul interpretării normelor ce vizează autopromovarea, ceea ce ar sugerea necesitatea unor clarificări suplimentare din partea autorității de reglementare pe această dimensiune. Vicepreședinta CA a subliniat că este regretabilă constatarea că unii furnizori încă mai desconsideră limita de 12 minute/oră de publicitate, în pofida controalelor anterioare realizate de CA în acest sens.

Iar membrul CA, Ruslan Mihalevschi, a subliniat că consumatorul trebuie să cunoască cu exactitate ce aude, ce privește, așa încât să nu existe niciun dubiu cu referire la delimitarea dintre programele audiovizuale clasice și conținuturile advertoriale.