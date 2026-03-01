Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni. Sistem de taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână

În Municipiul Ungheni a fost lansată o nouă rețea de transport public urban complet digitalizat. Peste 30 de mii de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate se vor putea deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Rețeaua include 14 microbuze cu 30 de locuri și 4 autobuze cu 60 de locuri, integrate într-o schemă urbană reorganizată, cu 4 rute, intervale de circulație între 5 și 7 minute și program zilnic între orele 06:00 și 23:30.



Pentru prima dată, unitățile de transport funcționează pe baza unui sistem de taxare electronică rapid, sigur și fără numerar, care simplifică accesul călătorilor la servicii. Cetățenii au la dispoziție mai multe modalități de achitare a călătoriei, printre care card de transport reîncărcabil, aplicația mobilă „EUNGHENI-TRANSPORT”, portalul www.eungheni-transport.md, card bancar sau SMS la numărul 7007, mai notează sursa citată.

Potrivit unei decizii a autorităților locale, în primele șapte zile de la punerea în circulație a noilor vehicule, toți pasagerii vor călători gratuit, pentru a le permite să se familiarizeze cu noile modalități de plată și să deprindă utilizarea rapidă și sigură a instrumentelor electronice disponibile.



De asemenea, autoritățile locale au construit infrastructura necesară pentru exploatarea mijloacelor de transport: boxe pentru autobuze și microbuze, spălătorie, fosă ecologică pentru apele uzate, secție mecanică și spații pentru personal.

Lotul de 18 vehicule, 14 microbuze și 4 autobuze, a fost achiziționat la sfârșitul anului 2025 în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni”. Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 24 de milioane de lei, sumă care include contribuția FNDRL și a autorităților locale.