Incident armat în piața centrală din Cracovia. Cinci oameni uciși, cel puțin alți 10 răniți. Atacatorul a fost împușcat de poliție
Cinci oameni au fost uciși și cel puțin alți zece au fost răniți în urma unui atac armat comis sâmbătă în orașul Cracovia din Polonia, informează Reuters.
Atacul a avut loc în apropierea Pieței Centrale din Cracovia, a relatat postul polonez TVN24, care a prezentat și bilanțul preliminar al victimelor, citând informații furnizate de pompieri.
Poliția poloneză a anunțat cinci victime decedate și în jur de 12 răniți, inclusiv polițiști.
Într-un comunicat postat pe X, Poliția regională Malopolska precizează că, în jurul orei 15:00, ora locală, un bărbat care ajunsese cu mașina în Piața Centrală din Cracovia a început să „tragă la întâmplare asupra oamenilor din autoturismul său”.
Agresorul a fost împușcat de polițiști și este transportat la spital, potrivit unui alt comunicat al autorităților.
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a scris pe platforma X că poliția investighează incidentul armat și că este ținut la curent cu evoluția situației de către Ministerul de Interne.
W Krakowie ktoś strzelał do przypadkowych ludzi w centrum na rynku. 5 osób nie żyje, nie wiem ile rannych… 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 https://t.co/HEk2SneBV1— Patryk 🇵🇱 (@Benchm4de) November 7, 2026