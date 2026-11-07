VIDEO „N-avem nimic în sat – nici punct medical, nici soră medicală.”  Cum ajung la medic persoanele în etate din comuna Donici

Persoanele în etate din comuna Donici, raionul Orhei, sunt nevoite să se deplaseze în alte localități pentru a beneficia de consultațiile specialiștilor, după ce punctele medicale din satele Donici și Camencea au fost închise. Pentru unii, drumul este dificil din cauza problemelor de sănătate și a mobilității reduse, iar transportul public, care circulă rar, nu corespunde întotdeauna orelor programărilor.

Localnicii spun că au nevoie de o asistentă medicală și de un punct medical, unde să poată beneficia de îngrijiri de bază. Pentru persoanele care nu se pot deplasa transportul organizat ar putea fi o altă soluție.

Drumul până la medic – o dificultate pentru persoanele în etate

5 km – atât trebuie să parcurgă persoanele în etate din comuna Donici pentru a ajunge la medicul de familie. Atât în satul Camencea, cât și în Donici, au funcționat puncte medicale, care în prezent sunt închise. Pentru a beneficia de consultații, localnicii sunt nevoiți să se deplaseze în alte localități, inclusiv la Teleșeu sau Orhei.

Pentru unii, o vizită la medic înseamnă să apeleze la ajutorul rudelor sau al vecinilor, să aștepte autobuzul ori să parcurgă pe jos distanțe pe care, din cauza vârstei și a problemelor de sănătate, le suportă cu greu. „Timp diferit, condiții meteo când mai bune, când mai nefavorabile, dar mai este o problemă – graficul de circulație a autobuzelor. Acesta nu corespunde cu programările și e dificil. Unii dintre ei chiar nu pot ajunge nici până la autobuz, sunt și în cărucioare”, explică Sergiu Suhoborcenco, asistent social în localitate.

Sergiu Suhoborcenco, asistent social în comuna Donici / Foto: ZdG

Orarul transportului public influențează și timpul pe care pacienții îl pot petrece în cabinetul medicului de familie. „De multe ori aud de la pacienți: «Dă-mi, te rog, ceea ce-mi trebuiește, eu mă duc repede, eu întârzii.» Astfel, se scurtează perioada consultului și nu reușesc”, spune Natalia Postolachi, doctoriță de familie în Teleșeu.

Irina Eremia, locuitoare a satului Donici, relatează că drumul la medic este dificil, având nevoie să facă mai multe opriri. Femeia își amintește că, într-o zi, după ce a ajuns cu transportul public, a avut nevoie de aproximativ două ore pentru a ajunge de la stație acasă.

„Merg singură, dar mă opresc de vreo 4–5 ori până acasă. Mă așez pe fundamentul la garduri, îmi iau cu mine ceva gros și mă așez. Uneori, ajung la ajutorul vecinilor – mă duc cu tricicleta, cu motoblocul, mai sun la cumnatul meu și mă duce până la rutieră”, relatează aceasta.

Irina Eremia, locuitoare a satului Donici. Îi este dificil să se deplaseze la medic/ Foto: ZdG

Eugenia Negru își petrece cea mai mare parte a timpului la părinții săi, în satul Donici. Tatăl ei are 90 de ani, iar mama – 84. Ambii au nevoie de ajutor, iar femeia se ocupă de ei și de treburile gospodărești. Pentru a-și duce mama la medic, care nu se poate deplasa fără ajutor din cauza problemelor de sănătate, Eugenia trebuie să găsească o mașină și să plătească transportul.

„E foarte greu cu amândoi, foarte greu. Mama nu poate merge. Are probleme cu inima și cu plămânii, se înădușă și nu poate merge. Iar să mă duc la Teleșeu – tot foarte greu îmi este. Îmi trebuie o mașină, trebuie să o plătesc, trebuie să mă duc să-i duc într-acolo și să-i aduc înapoi. Dar ei nu rezistă, că sunt bătrâni amândoi”, spune femeia.

Eugenia Negru locuiește cea mai mare parte a timpului în satul Donici. Are grijă de părinții săi, ambii cu probleme de sănătate/ Foto: ZdG

„Au nevoie de o singură injecție s-o facă în mușchi – nu are cine”

Din cauza lipsei unui punct medical funcțional, localnicii nu au acces în comună nici la unele îngrijiri de bază, cum ar fi măsurarea tensiunii arteriale, administrarea injecțiilor sau pansarea rănilor. În unele cazuri, oamenii încearcă să se ajute între ei, însă nu toate procedurile pot fi făcute fără personal medical. „Eu primesc injecții. În mușchi mai pun și eu, mai pun și vecinii, dar în venă nu are cine și e greu”, mărturisește Irina Eremia.

Pelaghia Budeci, o altă locuitoare a satului Donici, spune însă că sunt și persoane în etate care nu au pe nimeni să le ajute. „N-avem nimic în sat – nici punct medical, nici soră medicală, care e primul ajutor. Sunt bătrâni, chiar în mahala la mine trăiesc, și au nevoie de o singură injecție s-o facă în mușchi – nu are cine.”

Un punct medical sau transport organizat – printre soluțiile localnicilor

Localnicii spun că au nevoie de un medic și de o asistentă medicală în comună, care să le poată oferi consultații și să-i ajute atunci când au nevoie de îngrijiri. „Dacă apare un local și o soră medicală, eu socot că, pe parcurs, ar mai veni și un medic de familie și ar fi mai bine. Bolnavi avem tare mulți, că satul a mai îmbătrânit puțin”, spune Pelaghia Budeci.

Pelaghia Budeci, locuitoare a satului Donici/ Foto: ZdG

„N-avem condițiile de care avem nevoie. Mai ales în prezent, toată lumea suferă, e bolnavă, un lucrător medical numaidecât ne trebuie. Lumea are nevoie să măsoare tensiunea, o injecție, un pansament. Eu am norocul că are cine mă ajuta, stau la băieți, că altă ieșire n-am. Dar sunt bătrâni bolnavi care n-au chiar absolut pe nimeni”, adaugă o altă locuitoare din Donici.

Localnicii consideră că transportul social ar putea fi o soluție provizorie pentru cei care nu pot ajunge singuri la medic. „Ar fi bine să avem și un transport organizat, poate măcar o dată în săptămână, o dată în lună, că vine iarna, n-o să se poată deplasa, măcar pentru aceștia mai bătrâni, să-i ducă la Teleșeu”, zice Pelaghia Budeci.

Primăria comunei Donici susține că este interesată să identifice soluții pentru facilitarea accesului locuitorilor la servicii medicale. Autoritățile locale precizează că ar putea pune la dispoziție, în limita posibilităților legale și financiare, un spațiu pentru desfășurarea consultațiilor medicale periodice. Totodată, primăria menționează că există posibilitatea organizării unui serviciu de transport social destinat persoanelor care, din cauza vârstei înaintate, dizabilităților sau problemelor de mobilitate, nu se pot deplasa independent la instituțiile medicale.

„Primăria comunei Donici intenționează să înainteze Consiliului comunal un demers privind examinarea și aprobarea alocării mijloacelor financiare din bugetul local pentru organizarea și asigurarea unui asemenea serviciu.

Scopul acestei inițiative este de a facilita accesul persoanelor vulnerabile la consultații medicale, investigații și alte servicii de sănătate, în special la instituțiile medicale din raionul Orhei. Organizarea transportului social va fi realizată în funcție de posibilitățile financiare ale administrației publice locale, cu stabilirea unor criterii clare de eligibilitate și prioritizare a beneficiarilor”, menționează autoritățile locale în răspunsul pentru ZdG.

În comuna Donici locuiesc 1380 de persoane, dintre care 328 au peste 60 de ani.