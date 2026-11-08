Polonezii, chemați să doneze sânge pentru polițistul-erou care a oprit atacul din Cracovia: „El a salvat oamenii din piață. Acum, să-l ajutăm noi să fie salvat”

Autoritățile poloneze au lansat apeluri urgente pentru donarea de sânge în sprijinul unui polițist grav rănit în timpul atacului armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, relatează MediaFax.

Jakub Kulik, fost parașutist și unul dintre cei doi agenți care au intervenit pentru oprirea atacatorului, a fost împușcat de trei ori și se află în stare critică la spital. Premierul Donald Tusk, ministrul Justiției și reprezentanții armatei poloneze au cerut populației să se mobilizeze pentru salvarea acestuia, relatează TVP World.

Atacul din Piața Principală a Cracoviei s-a soldat cu șase morți și 16 răniți, potrivit bilanțului prezentat de publicația poloneză.

Doi dintre răniți sunt polițiștii care au intervenit împotriva bărbatului înarmat.

Jakub Kulik a fost împușcat de trei ori în confruntarea cu atacatorul

Agenții Jakub Kulik și Artur Morański au intervenit sâmbătă după-amiază, după ce un bărbat înarmat a deschis focul în Piața Principală din Cracovia, una dintre cele mai frecventate zone turistice ale orașului.

Potrivit informațiilor publicate de presa poloneză, atacatorul avea asupra sa arme automate, iar cei doi polițiști au fost răniți în schimbul de focuri. Intervenția s-a încheiat cu rănirea și reținerea suspectului.

Jakub Kulik a suferit cele mai grave leziuni, fiind lovit de trei gloanțe. Starea sa este critică, iar medicii depun eforturi pentru a-i salva viața. Celălalt polițist, Artur Morański, a fost de asemenea rănit în confruntare.

Premierul Donald Tusk i-a elogiat pe cei doi agenți, afirmând că acțiunea lor a contribuit, cel mai probabil, la evitarea unui număr și mai mare de victime.

„Agenții Jakub Kulik și Artur Morański sunt adevărați eroi. Probabil au salvat multe vieți, fără să țină cont de riscul de a și-o pierde pe a lor”, a transmis premierul polonez într-un mesaj publicat pe platforma X.

Tusk a precizat că ambii polițiști se află în stare gravă și beneficiază de îngrijiri medicale specializate.

Ministrul Justiției: Unul dintre plămânii polițistului nu mai funcționează

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, s-a alăturat apelurilor pentru donarea de sânge, oferind detalii despre starea de sănătate a lui Jakub Kulik.

Potrivit oficialului, unul dintre plămânii polițistului nu mai funcționează, iar acesta are nevoie urgentă de transfuzii. Żurek a îndemnat persoanele care pot dona sânge să se prezinte la centrele de transfuzie din întreaga Polonie.

„Un apel urgent pentru sânge destinat eroului nostru din Cracovia. Agentul Jakub Kulik, care a înfruntat fără ezitare un atacator înarmat, luptă acum pentru viață în spital”, a transmis ministrul.

Oficialul a cerut donatorilor să precizeze numele polițistului atunci când se prezintă la centrele de recoltare, pentru ca donațiile să poată fi direcționate în sprijinul acestuia.

„El a salvat oameni în Piața Principală din Cracovia. Acum, să-l ajutăm noi să fie salvat”, a adăugat Waldemar Żurek.

Fosta unitate militară a polițistului cere sânge din grupa AB Rh pozitiv

Jakub Kulik a făcut parte din Brigada 6 Aeropurtată a armatei poloneze înainte de a se alătura forțelor de poliție. Foștii săi camarazi au lansat, la rândul lor, un apel public pentru donare de sânge. Într-un mesaj publicat pe Facebook, reprezentanții brigăzii au precizat că este nevoie de sânge din grupa AB Rh pozitiv (AB+).

Unitatea militară a cerut sprijinul soldaților, al personalului militar, al familiilor acestora și al tuturor persoanelor care pot dona.

„Jakub este un erou care i-a salvat pe alții, iar acum el este cel care are nevoie de ajutor”, au transmis reprezentanții Brigăzii 6 Aeropurtate.

Apelul a fost adresat atât militarilor activi, cât și civililor care doresc să contribuie la eforturile de salvare a polițistului.

Șeful Statului Major al armatei poloneze cere mobilizarea militarilor

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, a intervenit public pentru a susține campania de donare de sânge. Oficialul a cerut militarilor să doneze atât pentru cei doi polițiști răniți, cât și pentru celelalte victime ale atacului de sâmbătă.

„Soldați, știm ce avem de făcut”, a transmis generalul într-un mesaj publicat pe X.

Totodată, acesta le-a solicitat comandanților militari să organizeze, în colaborare cu serviciile de transfuzie, participarea personalului din unitățile aflate în subordine la donarea de sânge.

Inițiativa extinde mobilizarea dincolo de instituțiile civile, implicând direct structurile militare în sprijinirea persoanelor rănite.

În paralel, apelurile pentru donarea de sânge urmăresc asigurarea resurselor medicale necesare tratării victimelor, în special a polițistului Jakub Kulik, a cărui stare rămâne critică.