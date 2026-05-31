Atac iranian asupra unei baze utilizate de armata SUA în Kuweit, potrivit Bloomberg

Iranul a lansat un atac cu rachetă asupra bazei aeriene Ali Al-Salem din Kuweit, utilizată de Forțele Aeriene ale Statelor Unite, informează Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația.Până la momentul publicării informației, comandamentul militar american nu a comentat atacul asupra bazei din Kuweit.

Potrivit publicației, o rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată de sistemele de apărare antiaeriană ale Kuweitului pe 30 mai. Cu toate acestea, fragmentele rezultate în urma interceptării au căzut pe teritoriul bazei, provocând avarii, inclusiv la două drone de atac MQ-9 Reaper. Conform informațiilor disponibile public, valoarea unei astfel de drone poate ajunge la aproximativ 30 de milioane de dolari.

În urma incidentului, mai mulți militari americani au suferit răni ușoare, care nu le pun viața în pericol. Publicația The Straits Times relatează că numărul persoanelor rănite ar putea ajunge la cinci, printre acestea aflându-se atât militari, cât și angajați civili ai Statelor Unite.

Bloomberg notează că atacul a avut loc într-un moment în care se așteaptă semnarea unui acord între Iran și Statele Unite privind prelungirea armistițiului. Existența unui astfel de acord a fost raportată încă din 28 mai, însă președintele american Donald Trump nu a anunțat deocamdată dacă este pregătit să îl semneze.

Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei încetări a focului începând cu 7 aprilie și au acceptat să înceapă negocieri pentru un acord de pace definitiv. Pe durata armistițiului, atât Washingtonul, cât și Teheranul s-au acuzat reciproc de atacuri, însă acordul de încetare a focului a rămas în vigoare.