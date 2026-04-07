Aproximativ 700 de școli s-au înregistrat la testarea tematică la limba și literatura română și la matematică pentru clasa a VI-a

În zilele de 7 și 9 aprilie 2026, în toată R. Moldova are loc testarea tematică la limba și literatura română și la matematică în clasa a VI-a, organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).

În total, 696 de instituții de învățământ din toate raioanele/municipiile din R. Moldova, inclusiv orașele Rîbnița, Tiraspol și Bender, s-au înregistrat pentru participarea la procesul de testare.

„Conform informațiilor furnizate de instituțiile de învățământ, 15.126 de elevi își vor demonstra nivelul competențelor formate la limba și literatura română, iar 18.158 – la matematică. În acest context, menționăm că școlile și-au asumat în mod voluntar participarea la această evaluare”, anunță MEC.

Probele realizate de elevi sunt verificate în comisii raionale/municipale, instituite prin ordinul șefului organului local de specialitate în domeniul învățământului.

Rezultatele sunt transmise, prin centralizatoare, Agenției, iar lucrările sunt returnate instituțiilor de învățământ.