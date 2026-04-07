La Tiraspol a fost prezentat un „documentar” despre „poporul transnistrean”, făcut cu imagini AI. Așa-zisul ministrul de externe, Vitali Ignatiev, a spus că filmul „demonstrează implicarea Transnistriei în procesele istorice globale”

Așa-zisul guvern al autorităților separatiste din stânga Nistrului a anunțat despre premiera „documentarului” „Poporul transnistrean: făurit de-a lungul secolelor”, care a avut loc la Complexul de Cinematografe și Concerte din Tiraspol.

Conform sursei citate, filmul a fost creat folosind „grafică complexă” și tehnologii de inteligență artificială.

„Acesta spune povestea formării poporului transnistrean. Istoricii și personalul canalului au lucrat împreună timp de peste șase luni pentru a recrea imaginile istorice. După premieră, a avut loc o discuție, în cadrul căreia participanții au remarcat importanța filmului pentru înțelegerea parcursului istoric al regiunii”, se arată în comunicat.

Filmul „demonstrează implicarea Transnistriei în procesele istorice globale”

Așa-zisul viceprim-ministrul al regiunii, Vitali Neagu a menționat că filmul „poate fi folosit ca instrument de cercetare și în activități practice”.

La fel, așa-zisul ministrul de externe, Vitali Ignatiev, a declarat că filmul „demonstrează implicarea Transnistriei în procesele istorice globale”.

„Cred că am obligația de a arăta acest film participanților noștri internaționali în formatul 5+2 și întregii comunități internaționale, astfel încât să înțeleagă cine sunt transnistrenii și ce vrem noi. Și nu vrem nimic extraordinar. Trăim pe propriul nostru pământ, vrem pace, vrem respect. Și, de fapt, tot ce avem este al nostru”, a spus Ignatiev.

34 de ani de la războiul de pe Nistru

Pe 2 martie 2026 s-au împlinit c 34 de ani de la războiul de pe Nistru, care a durat din martie până în iulie 1992 şi a afectat mai multe localităţi, printre care Dubăsari, Corjova, Coşniţa, Cocieri, Roghi, Tighina şi Varniţa. Numărul exact al victimelor nu este cunoscut nici până astăzi, dar, potrivit unor estimări, au murit aproape 300 de combatanţi, 400 de civili din dreapta Nistrului şi peste 800 de persoane originare din regiunea transnistreană.

La „Detectorul de falsuri” ZdG a discutat cu istoricul Artur Leșcu, expert al comunității WatchDog, despre războiul de pe Nistru din 1992 și narațiunile false care reapar în fiecare an în jurul datei de 2 martie.

În cadrul discuției, Leșcu a explicat, pe baza faptelor istorice, cine a declanșat conflictul, care a fost rolul Armatei a 14-a a Federatiei Ruse și cum a fost implicată direct Moscova în susținerea regimului separatist de la Tiraspol. De asemenea, demontează miturile despre „neutralitatea” trupelor ruse și despre presupusele planuri militare ale Chișinăului, arătând cum propaganda exploatează emoțiile și frica pentru a menține conflictul înghețat.





