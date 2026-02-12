ANRE a aprobat noile tarife pentru energia termică, inclusiv scăderea tarifelor la Termoelectrica și CET-Nord
Astăzi, 12 februarie, a fost aprobată revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. Astfel, la „Termoelectrica” energia electrică produsă s-a ieftinit 0,85 lei/kWh și va fi de 2,31 lei/kWh. La fel, energia termică va fi cu 490 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Conform Agenției, revizuirea tarifelor a fost determinată, în principal, de:
– modificarea prețurilor la gazele naturale utilizate pentru producerea energiei; actualizarea programelor de producere pentru anul 2026;
– includerea investițiilor realizate și acceptate în scop tarifar;
– excluderea pierderilor tehnologice supranormative;
– includerea componentei de corectare a venitului reglementat;
– actualizarea indicatorilor macroeconomici relevanți.
ANRE scrie că Hotărârile au fost adoptate în regim de urgență pentru a permite aplicarea rapidă a tarifelor ajustate și pentru a preveni acumularea unor noi devieri financiare. Noile prețuri și tarife vor intra în vigoare la data publicării hotărârilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Ca urmare a analizei efectuate, au fost aprobate următoarele valori pentru fiecare operator:
S.A. „Termoelectrica”
– Energia electrică produsă – 2,31 lei/kWh, cu 0,85 lei/kWh mai puțin decât prețul în vigoare și cu 0,19 lei/kWh mai puțin decât prețul solicitat;
– Energia termică – 2 020 lei/Gcal (1,74 lei/kWh), cu 490 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 160 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.
S.A. „CET-Nord”
– Energia electrică produsă – 2,77 lei/kWh, cu 0,29 lei/kWh mai puțin decât prețul în vigoare și cu 0,46 lei/kWh mai puțin decât prețul solicitat;
– Energia termică – 2 201 lei/Gcal (1,89 lei/kWh), cu 75 lei/Gcal mai mult decât tariful în vigoare și cu 158 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.
Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat” – 3 505 lei/Gcal (3,01 lei/kWh), cu 240 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 180 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.
S.A. „Comgaz-Plus” – 2 980 lei/Gcal (2,56 lei/kWh), cu 623 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 347 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.
Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” – 2 648 lei/Gcal (2,28 lei/kWh), cu 443 lei/Gcal mai mult decât tariful în vigoare.
Î.M. „Antermo” – 2 084 lei/Gcal (1,79 lei/kWh), cu 209 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 1 036 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.
Î.M. „Termotrans Taraclia – 2 317 lei/Gcal (1,99 lei/kWh), cu 785 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare.
„ANRE subliniază că toate deciziile au fost adoptate în baza unei analize riguroase a cheltuielilor justificate, în conformitate cu metodologia tarifară în vigoare. Procesul de examinare s-a desfășurat în condiții de transparență, iar ajustările aprobate reflectă exclusiv costurile reale și argumentate, fără includerea cheltuielilor nejustificate în tarif. Agenția aplică principiul corectitudinii și echilibrului, astfel încât tarifele să asigure funcționarea sustenabilă a sistemelor termoenergetice și, în același timp, protejarea intereselor consumatorilor finali”, se arată în comunicatul de presă emis de ANRE.