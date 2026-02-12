ANRE a aprobat noile tarife pentru energia termică, inclusiv scăderea tarifelor la Termoelectrica și CET-Nord

Astăzi, 12 februarie, a fost aprobată revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. Astfel, la „Termoelectrica” energia electrică produsă s-a ieftinit 0,85 lei/kWh și va fi de 2,31 lei/kWh. La fel, energia termică va fi cu 490 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Conform Agenției, revizuirea tarifelor a fost determinată, în principal, de:

– modificarea prețurilor la gazele naturale utilizate pentru producerea energiei; actualizarea programelor de producere pentru anul 2026;

– includerea investițiilor realizate și acceptate în scop tarifar;

– excluderea pierderilor tehnologice supranormative;

– includerea componentei de corectare a venitului reglementat;

– actualizarea indicatorilor macroeconomici relevanți.

ANRE scrie că Hotărârile au fost adoptate în regim de urgență pentru a permite aplicarea rapidă a tarifelor ajustate și pentru a preveni acumularea unor noi devieri financiare. Noile prețuri și tarife vor intra în vigoare la data publicării hotărârilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ca urmare a analizei efectuate, au fost aprobate următoarele valori pentru fiecare operator:

S.A. „Termoelectrica”

– Energia electrică produsă – 2,31 lei/kWh, cu 0,85 lei/kWh mai puțin decât prețul în vigoare și cu 0,19 lei/kWh mai puțin decât prețul solicitat;

– Energia termică – 2 020 lei/Gcal (1,74 lei/kWh), cu 490 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 160 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.

S.A. „CET-Nord”

– Energia electrică produsă – 2,77 lei/kWh, cu 0,29 lei/kWh mai puțin decât prețul în vigoare și cu 0,46 lei/kWh mai puțin decât prețul solicitat;

– Energia termică – 2 201 lei/Gcal (1,89 lei/kWh), cu 75 lei/Gcal mai mult decât tariful în vigoare și cu 158 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.

Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat” – 3 505 lei/Gcal (3,01 lei/kWh), cu 240 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 180 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.

S.A. „Comgaz-Plus” – 2 980 lei/Gcal (2,56 lei/kWh), cu 623 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 347 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.

Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” – 2 648 lei/Gcal (2,28 lei/kWh), cu 443 lei/Gcal mai mult decât tariful în vigoare.

Î.M. „Antermo” – 2 084 lei/Gcal (1,79 lei/kWh), cu 209 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare și cu 1 036 lei/Gcal mai puțin decât tariful solicitat.

Î.M. „Termotrans Taraclia – 2 317 lei/Gcal (1,99 lei/kWh), cu 785 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare.