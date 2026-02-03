Reluarea dialogului cu Putin este „în curs de pregătire”, declară președintele francez Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a afirmat marți, 3 februarie, că reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin este „în curs de pregătire”, afirmând în același timp că Moscova nu arată „o voință reală” de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP, citat de Agerpres.

Întrebat despre acest subiect cu prilejul unei deplasări în departamentul Haute-Saone, președintele francez a răspuns:

„Acest lucru se pregătește și deci există discuții la nivel tehnic”.

El a precizat că acest lucru se face „în transparență și în concertare” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui țară are de suferit din cauza invaziei ruse de aproape patru ani.

„Este important ca europenii, într-adevăr, să-și restabilească propriile canale de discuții”, a spus Emmanuel Macron.

Șeful statului francez nu a avansat totuși nicio dată și estimează că recentele atacuri rusești „intolerabile” nu dovedesc „o voință reală de a negocia pentru pace”.

Marea majoritate a liderilor europeni îl țin pe președintele rus la distanță din cauza războiului din Ucraina. Însă după ce Donald Trump s-a apropiat de Vladimir Putin, a crescut tentația de a relua contactul pentru a evita ca președintele american să fie singurul care negociază în acest dosar.

În decembrie anul trecut, Emmanuel Macron a estimat astfel că „va redeveni util să discutăm cu Vladimir Putin”, o declarație bine primită de Kremlin.

Președintelui francez i s-a reproșat că a continuat să vorbească cu omologul său rus timp de luni de zile după începutul ofensivei rusești în Ucraina, în februarie 2022, iar apoi a încetat orice contact, folosind un ton din ce în ce mai virulent cu privire la Vladimir Putin.

Emmanuel Macron și Vladimir Putin au discutat ultima oară în luna iulie a anului trecut, în principal pe tema eforturilor diplomatice pentru reglementarea programului nuclear iranian. Cu acest prilej ei și-au afișat divergențele cu privire la Ucraina. Precedentul lor apel telefonic datează din 11 septembrie 2022 și a avut ca temă centrala nucleară ucraineană de la Zaporijjea, ocupată de ruși.