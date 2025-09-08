„Am greșit”. Alexei Buzu vine cu scuze după ce a folosit cuvântul „bâdlă” într-un discurs electoral

Deși anterior a declarat că secvențele video, postate pe rețelele de socializare, în care folosește cuvântul „bâdlă” într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, au fost scoase din context, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a venit cu scuze. Acesta a declarat că discursul unui ministru trebuie să aibă „standarte mult mai înalte”.

Într-un mesaj video postat de ministru pe rețelele de socializare, acesta a recunoscut că „a greșit”, utilizând „un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit”.

„Indiferent de contextul în care acesta a fost utilizat, acesta a jignit mai mulți cetățeni și, pentru aceasta, îmi cer scuze de la dumneavoastră. În fiecare zi, de când sunt ministru, mi-am propus să muncesc pentru ca, în Republica Moldova, să fie mai multă solidaritate și mai multă coeziune, iar atunci când utilizăm cuvinte jignitoare, nu facem acest lucru. Înțeleg foarte mult că comportamentul, discursul unui ministru, trebuie să aibă standarte mult mai înalte și, pentru aceasta, îmi cer scuze de la dumneavoastră”, a declarat ministrul.

Pe 7 septembrie, un videoclip în care apare Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, ținând un discurs electoral care s-a încheiat cu fraza „suntem popor sau suntem bâdle”, a fost distribuit pe rețelele de socializare.

„Nu este suficient ca să veniți la vot. Trebuie să vorbiți cu cei din mahala, cu colegii de muncă, cu membrii familiei, trebuie să mobilizați lumea. Asta e despre țara noastră. Pe 28 septembrie va fi un exercițiu în care punem o oglindă în fața noastră. Și atunci o să vedem, suntem popor sau suntem bâdle”, a spus Alexei Buzu în fața oamenilor adunați la întâlnire.

Imaginile au generat mai multe reacții. La scurt timp, Alexei Buzu a venit cu o postare la subiect pe pagina sa de Facebook, spunând că imaginile ar fi „scoase din context”.

„Am fost și voi fi mereu alături de fiecare cetățean al acestei țări. Unii concurenți electorali aleg să recurgă la manipulări—imagini scoase din context menite să semene confuzie. Adevărul nu se schimbă prin înregistrări scoase din context. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni. Continuăm cu fruntea sus”, a scris Alexei Buzu în reacție.

Cuvântul „bâdlă” este, de regulă, perceput drept jignitor.