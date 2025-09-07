Alexei Buzu reacționează după ce pe internet au apărut imagini în care spune unui grup de persoane „suntem popor sau suntem bâdle”

Pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care Alexei Buzu, într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, folosește cuvântul „bâdlă”, perceput drept jignitor, într-un discurs electoral. Imaginile au fost rapid preluate și distribuite pe rețelele sociale, iar ministrul Muncii și Protecției Sociale a venit cu o reacție, menționând că imaginile ar fi scoase din context.

Pe 7 septembrie, un videoclip în care apare Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, ținând un discurs electoral care s-a încheiat cu fraza „suntem popor sau suntem bâdle”, a fost rapid preluat și distribuit pe rețelele de socializare. Imaginile au generat mai multe reacții.

„Nu este suficient ca să veniți la vot. Trebuie să vorbiți cu cei din mahala, cu colegii de muncă, cu membrii familiei, trebuie să mobilizați lumea. Asta e despre țara noastră. Pe 28 septembrie va fi un exercițiu în care punem o oglindă în fața noastră. Și atunci o să vedem, suntem popor sau suntem bâdle”, a spus Alexei Buzu în fața oamenilor adunați la întâlnire.

La scurt timp, Alexei Buzu a venit cu o reacție pe pagina lui de Facebook, spunând că imaginile ar fi „scoase din context”.

„Am fost și voi fi mereu alături de fiecare cetățean al acestei țări. Unii concurenți electorali aleg să recurgă la manipulări—imagini scoase din context menite să semene confuzie. Adevărul nu se schimbă prin înregistrări scoase din context. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni. Continuăm cu fruntea sus”, a scris Alexei Buzu în reacție.

Cuvântul „bâdlă” este, de regulă, perceput drept jignitor.

Alexei Bzuzu s-a aflat la Drochia pe 7 august, pentru a se întâlni cu locuitorii de acolo în cadrul campaniei electorale, care a început pe 29 august și se va termina pe 26 septembrie.