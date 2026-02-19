Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile

Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost pronunțată joi, 19 februarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorului Alexandru Cernei.



În cadrul ședinței din 17 februarie 2026, procurorul Alexandru Cernei a argumentat cererea de prelungire a măsurii preventive de arest prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care s-ar putea repeta.

De cealaltă parte, apărătorii lui Plahotniuc au cerut respingerea demersului procurilor și dispunerea unei măsuri preventive, care nu prevede arestul.

Plahotniuc lipsește din nou

Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în ședința de joi, 19 februarie, invocând în cererea sa de refuz starea de sănătate. Totuși, Penitenciarul nr. 13 a informat judecătorii că inculpatul este apt de a se prezenta în instanță. Asftel, magistrații au concluzionat că cererea lui Plahotniuc este una „neîntemeiată”.

Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a neglijat de două ori solicitările instanței de audiere a inculpatului – pe 5 și pe 10 februarie, insistând că acesta va fi pregătit să depună declarații abia pe 12 februarie. Nici pe 12, nici pe 16 și nici pe 17 februarie însă, Plahotniuc nu a făcut declarații, invocând motive de sănătate.

DOSARELE LUI PLAHOTNIUC. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o finalitate. Până în februarie 2026, nu există nicio sentință pe numele său: un singur dosar este examinat în instanță, altele cinci se află la faza de urmărire penală.

Revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe, Plahotniuc se află în prezent în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Astfel, a ajuns pe mâna unei justiții care cândva a fost la cheremul său.

Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat și de anchete în Federația Rusă, România și Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte.