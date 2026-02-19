LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Este examinată moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare

Astăzi, 19 februarie, are loc ședința Parlamentului. Legislativul va ratifica grantul oferit de Japonia pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” și va numi în funcție un membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Deputații vor mai examina modificări la Codul fiscal, la Hotărârea Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie, precum și la unele acte normative privind fortificarea securității judecătorilor.

La fel, pe ordinea de zi a Parlamentului urmează să fie examinată propunerea unor deputați privind o moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare.

UPDATE 15:08 „De ce nu s-au construit interconexiuni spre vest timp de trei decenii? Cine a menținut deliberat R. Moldova izolată energetic? Am descoperit în Arhiva Ministerului corespondențe între fostul Minister al Energeticii, Guvern și companiile rusești, planuri de activitate și diverse documente, potrivit cărora linia Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în 2005 (…) Când vor fi desecretizate aceste documente, vom vedea cu toții că demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei, să fie convinși că dependența de un singur furnizor de energie este mai simplă și mai sigură pentru Moldova”, a declarat ministrul.

UPDATE 14:22 Ședința Parlamentului continuă cu moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare. La tribună a ieșit ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu/ Captură ecran Parlament

UPDATE 13:12 La ședință a fost anunțată o pauză.

UPDATE 13:10 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 104 din Codul fiscal nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat în prima lectură.

UPDATE 12:16 În plenul Parlamentului este prezentat proiectul de lege cu privire la modificarea Codului fiscal. „Se propune introducerea unor modificări și prevederi în Codul fiscal, precum și introducerea unor elemente noi cu scopul impulsionării activității agenților economici și redresarea situației din sectorul real al economiei care încă sunt afectați de criza energetică, scumpirea carburanților, scumpirea energie electrice și a gazelor naturale, de asemenea agenții economici sunt împovărați cu credite și împrumuturi față de instituțiile financiar bancare și nebancare. Drept urmare a restituirii integrale a TVA va contribui la majorarea lichidității companiei și posibilitatea de a-și onora obligațiile fața de creditori”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.



UPDATE 12:14 Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Maia Pîrcălab/ Captură de ecran Parlament

UPDATE 12:06 Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament.

UPDATE 12:05 A fost aprobat, în lectura a doua, proiectul de lege pentru ratificarea înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică pentru finanțarea Proiectului „Îmbunătățirea echipamentelor de producție a programelor de televiziune la Instituția Publică Compania «Teleradio-Moldova»”, semnată la Chișinău la 4 decembrie 2025. Pentru aprobarea proiectului au votat 82 de deputați.

UPDATE 11:30 Deputatul Ion Chicu a propus o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, din partea „tuturor deputaților din opoziție”. Moțiunea se referă la mai multe cazuri în care mai mulți soldații aflați în cadrul serviciului militar au decedat.

UPDATE 11:20 A fost propusă amânarea examinării proiectul de lege privind costurile expertizei judiciare.

UPDATE 11:16 La începutul ședinței, și-au înregistrat prezența 99 de deputați.