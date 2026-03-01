Alireza Arafi, noul lider interimar al Iranului, după moartea lui Ali Khamenei

Alireza Arafi a fost numit duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider, a relatat agenția de știri ISNA, citată de Reuters.

Membru cleric al Consiliului Gardienilor, Arafi va face parte din Consiliul de Conducere temporar alături de președintele Masoud Pezeshkian și președintele Curții Supreme, Gholamhossein Mohseni Ejei, după ce Ali Khamenei a fost omorât în atacurile Israelului și SUA împotriva Iranului, sâmbătă, 28 februarie.

Arafi nu este succesorul permanent al lui Ali Khamanei, ci doar asigură o conducere interimară în această perioadă.

Ali Hosseini Khamenei a fost al doilea lider suprem al Iranului, ajungând în funcție în 1989. Înainte de a ocupa funcția supremă din punct de vedere religios, el a fost președinte al țării din 1981 până în 1989. A fost un opozant puternic al fostului șah și a fost arestat de șase ori înainte de a fi trimis în exil timp de trei ani în timpul domniei lui Mohammad Reza Pahlavi.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost una dintre cele mai importante figuri ale crizei actuale din Orientul Mijlociu. Liderul suprem al Iranului, adică cea mai înaltă autoritate religioasă și politică a țării, avea ultimul cuvânt în tot ceea ce însemnau deciziile majore, a fost comandantul-șef al forțelor armate și controla Garda Revoluționară, gardianul ideologic al Revoluției Iraniene din 1979, însărcinat cu apărarea țării împotriva amenințărilor interne și externe, transmite Euronews.

