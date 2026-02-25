Alertă în nordul județului Tulcea, din cauza posibilității căderii unor obiecte din spaţiul aerian

O alertă extremă a fost anunțată pentru populația din nordul, estul și centrul județului Tulcea, printr-un mesaj Ro-Alert, miercuri seara, 25 februarie. Mesajul Ro-Alert a fost transmis în jurul orei 18:15, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Un localnic susține că a văzut odronă care ar fi survolat deasupra localității Chilia Veche. Ulterior, alerta a încetat, potrivit Agerpres.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta a precizat că mesajul Ro-Alert transmis populației a avut rolul de a informa persoanele aflate în zona de graniță cu Ucraina cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Mesajul transmis este unul în primul rând de informare a populației aflată în zona de graniță cu Ucraina prin care i se aduce la cunoștință despre faptul că, în urma conflictului armat de pe teritoriul ucrainean și a monitorizării făcute de către structurile statului român cu rol de apărare, există posibilitatea ca din spațiul aerian să cadă obiecte”, se arată într-o informare a ISU Delta.

Potrivit sursei, starea de alertă a încetat la ora 18:47, iar în timpul acesteia s-au înregistrat patru apeluri telefonice de la locuitori ai județului care au solicitat informații suplimentare.