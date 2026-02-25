Elveția a anunțat că va plăti fiecărei victime a incendiului din barul din Crans-Montana, care a avut loc de Revelion, câte 56 de mii de dolari

Elveția a anunțat miercuri, 25 februarie, că va face o plată unică de 50 000 de franci elvețieni (aproximativ 56 000 de dolari) către supraviețuitorii grav răniți și familiile îndoliate ale victimelor incendiului din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, care a avut loc de Anul Nou și în care au murit 41 de persoane, alți peste 100 de oameni fiind răniți, informează Reuters.

Așa-numita „contribuție de solidaritate” are scopul de a oferi sprijin financiar rapid victimelor și de a servi ca gest de compasiune, a transmis Consiliul Federal al Elveției, adică guvernul de la Berna.

În principiu, plata ar trebui să fie efectuată către familia fiecărui om care și-a pierdut viața, precum și fiecărei persoane care a fost spitalizată, a precizat Consiliul Federal, într-un comunicat.

„Consiliul Federal împărtășește cu victimele și familiile acestora dorința de adevăr și dreptate. Și noi vrem să știm ce s-a întâmplat, de ce și cum ar fi putut fi prevenit incendiul”, declarat președintele elvețian Guy Parmelin, într-o conferință de presă.

Martorii și procurorii au afirmat că incendiul pare să fi fost provocat de utilizarea lumânărilor și artificiilor care au aprins izolația fonică din spumă de pe tavanul barului aflat într-un subsol.

În total, guvernul federal va aloca 7,8 milioane de franci pentru cele 156 de persoane cel mai grav afectate de incendiu, a declarat ministrul Justiției, Beat Jans, în cadrul conferinței de presă.

Această sumă, a spus el, va completa ajutorul acordat de cantonul Valais, din care face parte Crans-Montana, care a promis 10 milioane de franci unei fundații pentru sprijinirea victimelor.

Autoritățile elvețiene au anunțat că 115 persoane au fost rănite în incendiu. Majoritatea celor care au murit erau adolescenți, iar multe dintre victime erau străini, inclusiv câțiva din Franța și Italia.

Consiliul Federal a mai anunțat că va convoca, de asemenea, o masă rotundă pentru a ajuta victimele, asiguratorii și autoritățile să ajungă la acorduri extrajudiciare, evitând astfel posibile bătălii juridice îndelungate. Guvernul intenționează să contribuie cu până la 20 de milioane de franci la astfel de acorduri.

Consiliul Federal a precizat că speră ca parlamentul să accelereze rapid adoptarea legislației pe care a elaborat-o pentru ajutorarea victimelor.

Guvernul intenționează, de asemenea, să aloce 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele afectate să acopere costurile extraordinare.

Guvernul a explicat că a luat aceste măsuri în urma unei analize efectuate de Oficiul Federal al Justiției, care a constatat lacune în sistemele de sprijin existente, care sunt concepute în principal pentru cazuri individuale și se confruntă cu dificultăți în cazul dezastrelor de amploare.