Reacția Agenției „Moldsilva” la perchezițiile efectuate în dosarul de delapidare a fondurilor destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor: „Suntem direct cointeresați în elucidarea circumstanțelor”

Agenția „Moldsilva” anunță miercuri, 25 februarie, că acordă susținerea necesară pentru derularea anchetei ce vizează Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara. Reacția vine după ce organele de drept au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”.

„Suntem direct cointeresați în elucidarea circumstanțelor și excluderea unor asemenea cazuri pe viitor, pentru a reuși realizarea programelor de împădurire, conform destinației fondurilor alocate.

Ancheta de serviciu va verifica cu minuțiozitate faptele personalului silvic implicat în acțiuni ilicite, iar concluziile și măsurile ulterioare vor fi aduse la cunoștința publicului”, susțin reprezentanții Agenției într-un comunicat.

Pe 25 februarie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii și cu suportul Agenției „Moldsilva”, au efectuat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Perchezițiile au vizat factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”.

Potrivit CNA, în perioada noiembrie 2024 – prezent, directorul și contabila-șefă, acționând în comun și folosindu-se de funcțiile deținute, ar fi pus în aplicare o schemă de sustragere sistematică a mijloacelor financiare destinate lucrărilor de împădurire. Bănuiții ar fi organizat angajări fictive pentru lucrări de plantare a puieților și împădurire a terenurilor incluse în programul finanțat de Ministerul Mediului. Sumele erau achitate din bugetul programului, însă serviciile nu erau prestate în realitate.

„Verificările în teren au stabilit lipsa lucrărilor de împădurire pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare, prejudiciul estimativ constituind circa 4 milioane de lei. De asemenea, au fost documentate situații de utilizare a bunurilor întreprinderii în scopuri personale, cheltuielile de întreținere și reparație fiind suportate din contul întreprinderii”, subliniază CNA.

În urma perchezițiilor desfășurate la sediile de serviciu, domiciliile și automobilele persoanelor vizate, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Potrivit CNA, investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării persoanelor implicate.