Un bărbat anunțat în căutare internațională a fost extrădat autorităților cehe

Un bărbat de 51 de ani, anunțat în căutare internațională de autoritățile cehe, a fost extrădat, marți, 27 octombrie, în Cehia. Despre acest lucru a anunțat Poliția într-un comunicat.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul a fost reținut de polițiștii Inspectoratului Centru al Direcției de Poliție Chișinău, fiind căutat de Tribunalul Districtual din Teplice pentru comiterea infracțiunilor de jaf, fraudă, furt și utilizare neautorizată a bunurilor altei persoane.

Extrădarea a fost realizată de angajații Direcției Cooperare Polițienească Internațională, în comun cu cei ai Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă al Direcției de Poliție Chișinău.