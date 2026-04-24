Alegeri locale noi în satul Cairaclia, raionul Taraclia, după demisia primarului

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a luat act, în cadrul ședinței de vineri, 24 aprilie, de demisia primarului Nicolai Caracaș, din satul Cairaclia, raionul Taraclia. În acest sens, Comisia a anunțat o nouă dată pentru alegerea primarului.

„Comisia a stabilit pentru data de 1 noiembrie 2026 alegeri locale noi pentru funcția de primar al localității”, anunță CEC.

Pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale în 12 localități.

Alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În aceeași zi vor fi organizate și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.