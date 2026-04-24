Aproape 70 de mii de alegători vor putea vota în localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale pe 17 mai

Aproape 70 de mii de alegători sunt așteptați în cele 12 localități din țară, unde pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local și referendumuri locale, anunță vineri, 24 aprilie, Comisia Electorală Centrală (CEC).

Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, conform situației din 24 aprilie curent, numărul total al cetățenilor cu drept de vot este de 69 941:

Sursa: CEC

CEC menționează că alegătorii care și-au stabilit domiciliul în una din localități după data de 17 februarie 2026, nu vor putea vota la alegerile locale noi și referendumurile locale din 17 mai 2026.

Codul electoral prevede că, în cazul alegerilor locale și referendumurilor locale, termenul înregistrării domiciliului sau reședinței temporare nu poate fi mai mic de 3 luni până la data primului tur de scrutin.