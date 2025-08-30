Alegeri 2025: reguli, riscuri, falsuri. Pavel Postica, membru al CEC, la Detectorul de Falsuri

La Detectorul de falsuri, noul podcast al Ziarului de Gardă, discutăm cu membrul Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, despre începutul campaniei electorale, secțiile deschise în stânga Nistrului, acuzațiile de fraudare a alegerilor, mesajele despre onorariile exorbitante propuse observatorilor în diasporă, dar și despre narațiunile privind anularea scrutinului din 28 septembrie sau influența Rusiei în treburile interne ale țării.