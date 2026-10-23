Zelenski, despre cea mai grea zi a sa de la începutul războiului: „Cum poți după toate astea să ierți?”

Ziua în care a văzut ce a rămas de după masacrul de la Bucea a fost cea mai grea zi pentru președintele Ucrainei Volodimir Zelenski de la începutul războiului pe scară largă. El a mărturisit acest lucru în cadrul unui interviu publicat pe 22 octombrie pe canalul de YouTube The Diary of a CEO. Liderul de la Kiev spune că este imposibil să ierți așa ceva și că ceea ce a văzut la Bucea l-a făcut să simtă o ură precum nu a mai simțit vreodată, dar și dorință de răzbunare.

„Au îngropat sute de oameni. Au torturat oameni. Sute de oameni au fost într-o groapă comună. Au găsit o groapă. Erau, cred că, în jur de 500 de oameni, o jumătate de mie de oameni într-o astfel de groapă. Doar imaginează-ți: cu mâinile legate, torturați și apoi îngropați în gropi. Asta se întâmpla. Asta nu semăna deloc cu un război. A fost cu siguranță jaf pur. Când au ocupat acele orașe în drum spre Kiev și în jurul Kievului, pur și simplu au intrat în case, au ucis, au luat cuptoare cu microunde, niște frigidere, televizoare. (…) A existat violență sexuală, totul. Au îngropat oameni chiar în curte. Când am eliberat acele orașe a apărut un fel de ură atât de mare față de ruși, chiar în acel moment. Nici măcar în momentul în care au început războiul la scară largă (nu am simțit așa ceva, n.r.). Pe atunci nimeni nu înțelegea ce este cu adevărat”, a declarat președintele ucrainean.

Șeful statului ucrainean a povestit cum soldații ruși care au ocupat Bucea organizau „vânători” din vehicule militare: „Oamenii fugeau, ei trăgeau pur și simplu, vânau, se jucau. Tot timpul cât au blocat Kievul, chiar până în momentul în care l-am eliberat. Pur și simplu se jucau cu oamenii de parcă erau sclavi”.

Volodimir Zelenski se întreabă cum este posibil să ierți așa ceva.

„Cum poți după toate acestea să-l asculți pe Putin și cum poți după toate astea să ierți? Și de aceea când președintele Trump spune că trebuie să găsim un compromis, credeți-mă că noi trăim cu asta, o încetare a focului și așezarea la masa negocierilor este un compromis uriaș. Nimeni nu se poate pune în locul acelor oameni și al rudelor acelor copii care au fost torturați. Nimeni nu vrea să-i ierte pentru nimic. Și nu poți forța oamenii să ierte. Cum îi poți forța când copilul lor a fost torturat, cum să ierți? Ei bine este imposibil. (…) Nu poți ierta pur și simplu și să spui: „Ei bine, scuze, așa este Putin. Este o țară puternică. Hai să uităm pur și simplu tot ce s-a întâmplat. Hai să iertăm totul și cumva o să cumpărăm și vom vinde gaz sau motorină, sau orice altceva ”, a punctat președintele Ucrainei.

Zelenski a menționat că atunci pentru el „totul s-a schimbat complet” și pentru prima dată a simțit că vrea răzbunare.

„Niciodată nu am avut un caz când să nu pot ierta pe cineva. În general, cred că oamenii pot face greșeli, dar aceasta este despre altceva. Un diavol ca acesta a venit și a făcut asemenea lucruri oamenilor, ca și carnea tocată i-au măcelărit, adică așa arată. Și pur și simplu nu poți înțelege cum este posibil așa ceva”, a declarat acesta.

După ce a descoperit cadavrele de la Bucea, acesta a dat ordin să fie aduși jurnaliștii în localitate, pentru a arăta „întregii lumi” ce se afla acolo.

„Nu atingeți nimic, doar aduceți jrunaliștii. Întreaga lume trebuie pur și simplu să vadă asta. Și au adus jurnaliștii. Oamenii zăceau pur și simplu pe trotuar, cadavre zăceau peset tot. Copii, adulți, bătrâni. Martori care au rămas în Bucea – un bătrân, un om în vârstă. (…) Aceasta este realitatea absolută, despre aceasta există mărturii, dovezi și dosare penale”, a spus Zelenski.

Bucea – „simbol al atrocităților rusești din Ucraina”

Federația Rusă a „reușit să se lase remarcată” prin mai multe crime în Ucraina, care, potrivit „normelor” unui conflict armat, încalcă grav drepturile internaționale umanitare. Aceste crime de război au dus la decesul și rănirea a sute de mii de ucraineni. Printre ele se numără și masacrul de la Bucea.

Bucea, o suburbie situată la nord-vest de Kiev, a fost ocupată de trupele rusești la scurt timp după ce a început invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. În urma bătăliilor de lângă Bucea, Irpin și alte orașe din regiunea Kiev, forțele ucrainene au contraatacat la mijlocul lunii martie și au început să împingă trupele ruse înapoi.

După ce orașul a fost eliberat la sfârșitul lunii martie 2022, au fost descoperite gropi comune cu civili și au fost documentate mii de crime de război, făcând din Bucea un simbol al atrocităților rusești din Ucraina, scrie Kyiv Independent. Procuratura Generală a Ucrainei a declarat în martie 2023 că peste 1400 de civili au fost uciși în regiune, inclusiv 637 în orașul Bucea, dintre care mulți aveau răni de armă.