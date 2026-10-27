Activitatea maternității din cadrul Spitalului Raional Criuleni va fi reluată

Începând cu data de 2 noiembrie, activitatea Centrului perinatal din cadrul Spitalului Raional Criuleni va fi reluată, în calitate de centru perinatal de nivel I, informează Ministerul Sănătății.

Potrivit MS, decizia are drept scop asigurarea accesului la servicii medicale obstetricale, ginecologice și perinatale pentru femeile și nou-născuții din raioanele Criuleni și Dubăsari, dar și consolidarea continuității și siguranței asistenței medicale acordate în timpul sarcinii, nașterii și perioadei postnatale.

Activitatea centrului va fi organizată în conformitate cu cerințele naționale privind regionalizarea asistenței medicale perinatale.

„Instituția va asigura asistență medicală în limitele competențelor specifice nivelului I, inclusiv îngrijiri neonatale esențiale, recunoașterea precoce a urgențelor obstetricale și neonatale, stabilizarea inițială a pacientei și a nou-născutului și, atunci când situația medicală o impune, referirea sau transferul către un centru perinatal de nivel superior”, potrivit ministerului.

Un element important al organizării serviciilor îl constituie sprijinul consultativ neonatologic permanent.

„Institutul Mamei și Copilului va asigura, în regim nonstop, o linie dedicată de consultanță neonatologică pentru echipa medicală din Criuleni, astfel încât specialiștii să poată beneficia prompt de recomandări privind conduita medicală, stabilizarea nou-născutului și necesitatea transferului, după caz”, se mai arată în comunicat.

Totodată, personalul medical implicat în activitatea centrului perinatal va beneficia de instruiri practice și prin simulare, cu evaluarea competențelor în managementul urgențelor obstetricale, resuscitarea maternă și neonatală, îngrijirea nou-născutului și organizarea transferului către un nivel superior de asistență.

Pentru gestionarea în siguranță a cazurilor care necesită intervenții specializate, vor fi aplicate mecanismele de regionalizare, referire și transfer prevăzute de cadrul normativ național.

Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească va asigura transportarea și, după caz, transferul pacientelor și nou-născuților către instituția medicală corespunzătoare nivelului de asistență necesar.

„Ministerul Sănătății va monitoriza funcționarea centrului perinatal, inclusiv în ceea ce privește organizarea serviciilor, consultațiile la distanță și transferurile obstetricale și neonatale. După 30 de zile de activitate va fi realizată o evaluare a implementării măsurilor stabilite”, comunică instituția.

Conform TVR Moldova, activitatea maternităţii din Criuleni a fost suspendată temporar, după ce în luna iulie medicul neonatolog şi-a dat demisia. Saloanele şi sala de naştere erau goale, iar pacientele din Criuleni şi Dubăsari au fost nevoite să meargă la Chişinău. Doar urgenţele puteau fi preluate.