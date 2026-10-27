Un bărbat, condamnat la un an și două luni de închisoare pentru că a urcat de trei ori beat la volan și a refuzat recoltarea probelor biologice

Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat pentru trei cazuri de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat și un caz de refuz al recoltării probelor biologice pentru stabilirea stării de ebrietate, anunță marți, 27 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Astfel, instanța i-a stabilit o pedeapsă de un an și 55 de zile de închisoare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Potrivit materialelor din dosar, pe 1 iunie 2021, bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce se afla la volanul unui automobil de marca „Skoda Octavia” pe o stradă din sectorul Botanica al municipiul Chișinău. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de alcool în aerul expirat care se califică drept stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat.

Un alt caz a fost înregistrat pe 16 noiembrie 2024, în același sector din capitală. Inculpatul a condus din nou automobilul în stare de ebrietate, fapt confirmat prin testarea alcoolscopică.

Al treilea caz a avut loc pe 15 martie 2024, în apropierea localității Mărăndeni, raionul Fălești. Bărbatul a fost implicat într-un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra automobilului și s-a tamponat într-un pilon electric. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,70 mg/l de alcool în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Raional Fălești pentru examinare medicală și recoltarea probelor biologice. Deși a fost informat despre consecințele legale, a refuzat examinarea medicală și prelevarea probelor de sânge pentru stabilirea stării de ebrietate.

„În cadrul urmăririi penale, bărbatul nu și-a recunoscut vinovăția în cazul celor două episoade de conducere în stare de ebrietate, iar în privința refuzului recoltării probelor biologice și-a recunoscut-o parțial, susținând că a plecat de la spital deoarece nu avea timp să aștepte examinarea medicală”, a precizat PG.

Pentru fapta de pe 1 iunie 2021, instanța l-a recunoscut vinovat, însă l-a liberat de pedeapsă în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.