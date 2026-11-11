Acordul privind securitatea socială dintre R. Moldova și Irlanda a fost semnat la Dublin

R. Moldova și Irlanda au semnat miercuri, 11 noiembrie, la Dublin, Acordul privind securitatea socială, în prezența Maiei Sandu și a prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin. Documentul garantează drepturile de pensie ale cetățenilor care au muncit legal în ambele țări, precizează Președinția. Acordul a fost semnat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și de ministrul Protecției Sociale al Irlandei, Dara Calleary.

Documentul permite cumularea perioadelor de asigurare realizate în R. Moldova și în Irlanda. Astfel, anii de muncă din ambele state vor fi luați în considerare la stabilirea dreptului la pensie, iar cetățenii își păstrează drepturile pentru care au contribuit, indiferent de țara în care și-au desfășurat activitatea.

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația celor două state vor putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensie și indemnizație pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum și de pensie de urmaș. Prevederile acordului vor fi aplicate după ratificarea acestuia de către ambele state.â

„Vrem să ne asigurăm că cetățenii R. Moldova care au muncit în Irlanda nu pierd drepturile sociale pentru care au contribuit. Indiferent de țara în care au activat, munca și contribuțiile lor trebuie să se reflecte în protecția de care beneficiază în momentul pensionării.”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

De acord vor beneficia cei aproximativ 30 de mii de cetățeni ai R. Moldova care locuiesc și muncesc în Irlanda.

În prezent, R. Moldova are semnate 23 de Acorduri de securitate socială, dintre care 19 sunt deja aplicate. În ultimii ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a extins semnificativ acest număr, prin încheierea acordurilor cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina.

Semnarea a avut loc cu ocazia întrevederii șefei statului cu Micheál Martin, în ajunul summitului Comunității Politice Europene, găzduit de Irlanda. Discuțiile au vizat relațiile bilaterale și parcursul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, în contextul în care Irlanda deține în acest semestru președinția rotativă a Consiliului UE.