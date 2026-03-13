Comisia Vetting va propune repetat promovarea evaluării de către Alexandru Cernei. Alți trei procurori au fost audiați

Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat vineri, 13 martie, că va propune repetat Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) promovarea evaluării integrității de către procurorul Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei. Comisia a audiat joi și vineri patru procurori în cadrul procedurii de evaluare externă. Unul dintre aceștia, Alexandru Cernei, a fost audiat în procedură de re-evaluare.

Primul audiat a fost procurorul Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei, în cadrul procedurii de re-evaluare. Procedura de re-evaluare a fost inițiată după ce, la 12 septembrie 2025, CSP a respins raportul Comisiei care propunea promovarea evaluării de către acuzatorul de stat. După reluarea procedurii, Completul B a colectat informații suplimentare și i-a adresat procurorului două runde de întrebări în scris. În urma analizei materialelor, Completul nu a identificat dubii privind corespunderea cu criteriile de integritate. În lipsa unor circumstanțe noi, Comisia urmează să adopte un raport de evaluare cu propunerea de promovare a evaluării.

„Deși nu am agreat extinderea procesului de evaluare cu încă jumătate de an, aceasta a fost o oportunitate pentru a elucida neclaritățile care au stat la baza respingerii raportului de către CSP. Mulțumesc Comisiei pentru efortul de a analiza obiectiv acele circumstanțe”, a menționat Alexandru Cernei.

Ulterior au fost audiați Veaceslav Potînga, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, și Eduard Varzar, procuror în Procuratura Generală, ambii evaluați în virtutea deținerii anterior a funcțiilor de procurori ai Procuraturii Anticorupție. Pe durata evaluării, aceștia au răspuns la câte patru runde de întrebări scrise adresate de Completele de evaluare F și B, pentru clarificarea informațiilor colectate în cadrul procesului. În timpul audierilor, membrii completelor au adresat întrebări referitoare la dubiile privind averea nejustificată pentru mai mulți ani din perioada evaluată. Procurorii au avut posibilitatea să prezinte explicații și probe în susținerea poziției lor.

Vineri a fost audiat procurorul Ghenadie Pîrlii, din Procuratura Generală. În etapa premergătoare audierii, Completul de evaluare F a colectat informații despre subiect și persoanele apropiate acestuia pentru a verifica corespunderea cu criteriile de integritate. De asemenea, Completul i-a adresat patru runde de întrebări scrise, la care subiectul a răspuns în termen. În timpul audierii, membrii Completului au solicitat clarificări privind dubiile de integritate etică și financiară identificate. Totodată, subiectul a solicitat examinarea în ședință închisă a aspectului legat de o cauză penală clasată, având în vedere potențialul impact asupra unor proceduri penale pendinte. Analizând motivele invocate și argumentele prezentate, Completul a deliberat și decis să audieze procurorul cu referire la cauza penală în ședință închisă.

Rapoartele de evaluare privind cei patru procurori, care vor include propunerea Comisiei privind rezultatul evaluării externe, vor fi emise în termen de 30 de zile lucrătoare.