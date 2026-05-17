Accident rutier la Mingir: un tânăr a decedat în drum spre spital. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore

Pe 17 mai, în jurul orei 03:42, pe traseul spre localitatea Mingir s-a produs un accident rutier, în urma căruia un tânăr a decedat. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore, iar polițiștii din Hîncești documentează cazul, potrivit Inspectoratului General al Poliției.

Conform cercetărilor preliminare, un tânăr de 22 de ani, ar fi pierdut controlul Mercedesului pe care îl conducea, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac.

„În autoturism se mai aflau doi pasageri. Un tânăr de 21 de ani, care a fost transportat de urgență la spital, însă a decedat în drum spre instituția medicală și o tânără de 20 de ani, care a primit îngrijiri medicale”, comunică IGP.

Șoferul a fost testat la alcool, rezultatul fiind negativ. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.