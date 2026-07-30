Accident grav la Mîndrești: o femeie și-a pierdut viața după ce a fost tamponată de un autoturism

O persoană a decedat joi, 30 iulie, în urma unui grav accident rutieri produs la ieșirea din localitatea Mîndrești, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit IGP, în jurul orei 14:30, polițiștii din Telenești au fost sesizați despre producerea accidentului rutier la ieșirea din localitatea Mîndrești, pe traseul G-65 Telenești – Cîșla.

La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 43 de ani, la volanul unei Tesla, a tamponat o femeie de 74 de ani, locuitoare a satului Mîndrești, care traversa carosabilul în afara trecerii pentru pietoni.

IGP menționează că în urma traumatismelor suferite, femeia a decedat pe loc până la sosirea echipajului medical.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.