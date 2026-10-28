Accident feroviar în Spania: Cel puțin 30 de persoane au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Toledo

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania pe 28 octombrie, provocând suspendarea liniei care leagă Madridul de regiunea sudică a Andaluziei, a anunțat operatorul feroviar Adif. Cel puțin 30 de persoane au murit în accident, a declarat guvernul regional Castilla La Mancha. Cauza accidentului și detaliile complete despre victime sunt încă în curs de stabilire, relatează Reuters.

Jesús Pérez Martín, primarul orașului Los Yébenes, un orășel din vecinătatea locului accidentului, a declarat că serviciile de urgență au organizat un intervenție masivă după coliziune, elicoptere și ambulanțe ajungând la fața locului.

Descriind situația drept „groaznică”, el a spus că informațiile pe care le primea de la poliție indicau o tragedie cumplită.

„Îmi spun despre mutilări și răni foarte grave”, a declarat el pentru RTVE.

„Am auzit un zgomot enorm”

Pasagerii care călătoreau în trenuri au vorbit cu presa spaniolă. Eduarda, o pasageră din trenul Iryo, a declarat pentru postul de radio Cadena SER că a simțit un impact „foarte puternic” care a aruncat-o înainte și a rănit mai mulți pasageri din vagonul ei.

Ea a spus că inițial a crezut că trenul a făcut o oprire de urgență și și-a dat seama de gravitatea accidentului abia după ce a văzut persoane rănite și i s-a spus să evacueze.

Și alți supraviețuitori au vorbit cu presa spaniolă.

„Prin fereastră am văzut unul dintre vagoane care căzuse și era complet ars”, a spus Patricia, o pasageră care a spus că este însărcinată, vorbind la radio COPE.

„Văd o mulțime de oameni aici. Sincer, oamenii din vagon au acționat cu o prezență de spirit remarcabilă, având în vedere situația, și m-au ajutat să ies. Suntem cu toții aici încercând să procesăm ce s-a întâmplat.”

Un alt pasager, Miguel, a povestit pentru COPE despre ce a trăit. El a spus că se afla într-un vagon din spate al unuia dintre trenuri când „deodată am auzit un zgomot enorm, un impact uriaș care a durat 10 secunde, ca și cum trenul ar fi fost pe cale să deraieze.”

„Chiar lângă noi, prin fereastra din dreapta, poți vedea un tren avariat, despre care îmi imaginez că trebuie să fi fost celălalt, pentru că am văzut bucăți de sticlă”, a adăugat el.

„Trenul s-a răsturnat parțial — cel puțin ultimele trei vagoane, unde călătoream cu niște colegi. Am ieșit prin ferestre și uși.”