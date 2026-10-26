Acces limitat în anumite locuri publice din Chișinău marți, în contextul vizitei premierului României

Marți, 27 octombrie 2026, în intervalul orelor 07:00 – 22:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, potrivit Primăriei Chișinău. Măsura este luată de poliție, în contextul sosirii în R. Moldova a prim-ministrului român Luca Niculescu.

„Pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor/a rețelelor electrice/termice, apeduct/canalizare și curățare/tăiere a arborilor, în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale”, potrivit municipalității.

Excepție de la restricțiile enunțate sunt declarațiile prealabile privind manifestările social-culturale, care au fost autorizate pentru desfășurarea în perioada vizată în municipiul Chișinău.

Luca Niculescu va efectua marți, 27 octombrie, prima vizită oficială în R. Moldova. Potrivit programului oficial, vizita va începe la ora 10:00, cu o întâlnire de lucru a premierului român cu personalul Consulatului General al României la Chișinău. La ora 10:45, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu ÎPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, informează Moldpres.

La ora 11:50, oficialul român se va întâlni cu personalul Ambasadei României în R. Moldova, iar la 12:30 va discuta cu reprezentanții companiilor românești care derulează proiecte de investiții în țara noastră.

Agenda oficială va continua la ora 14:25, când premierul României va fi întâmpinat de omologul său moldovean, Vasile Tofan, la sediul Guvernului. La ora 14:30 este programată întrevederea tête-à-tête a celor doi prim-miniștri, urmată, la 14:40, de fotografia oficială.

La ora 14:45 va avea loc întrevederea în plen a delegațiilor R. Moldova și României, iar la 15:30 cei doi premieri vor susține o conferință comună de presă.

La ora 16:15, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor vizita Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Linia Vulcănești–Chișinău, în suburbia Brăila a municipiului Chișinău.

În continuare, la ora 17:00, premierul român va fi primit de președinta R. Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției. La ora 18:00, Luca Niculescu se va întâlni cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, la sediul Legislativului. La finalul întrevederii, oficialul va semna în Cartea de Onoare.