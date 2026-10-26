Consolidarea interconexiunilor electrice dintre R. Moldova și Ucraina și gestionarea nivelului apei în Nistru, printre subiectele discutate de Vasile Tofan și omologul său ucrainean la Kiev

Dezvoltarea proiectelor bilaterale în domeniile transportului, comerțului și energiei, consolidarea securității regionale și agenda europeană a R. Moldova și Ucrainei au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan cu omologul său ucrainean, Sergii Koretskyi, în cadrul întrevederii desfășurate astăzi, la Kiev, conform unui comunicat al Guvernului.

La conferința de presă comună, premierul Vasile Tofan a reiterat condamnarea fermă de către R. Moldova a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și susținerea unei păci juste și durabile. Totodată, prim-ministrul a evidențiat rolul rezistenței ucrainene în menținerea păcii și securității în regiune.

„În fiecare zi în care ucrainenii își apără orașele, familiile și libertatea, ei contribuie și la securitatea R. Moldova. Rezistența lor ne permite să trăim în pace și să ne construim viitorul acasă”, a declarat prim-ministrul Tofan.

La rândul său, prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskyi, adeclarat:

„De la prima noastră convorbire telefonică până astăzi, tot ce a fost spus se îndeplinește. Este foarte important atunci când cuvântul dat este respectat și apreciem foarte mult acest lucru”.

Oficialii au abordat dezvoltarea coridoarelor rutiere și feroviare pentru transportul mărfurilor ucrainene, inclusiv prin inițiativa europeană Coridoarele de solidaritate. Au fost discutate modernizarea punctelor de trecere a frontierei și extinderea controlului comun, măsuri menite să faciliteze schimburile comerciale, investițiile și reconstrucția Ucrainei.

Premierul Tofan a evidențiat și oportunitățile economice pe care relațiile bilaterale le oferă R. Moldova.

„Tranzitul mărfurilor ucrainene generează venituri pentru Calea Ferată din Moldova, iar atragerea companiilor ucrainene, inclusiv în domeniile logisticii și depozitării, poate contribui la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea investițiilor în țara noastră”, potrivit Guvernului.

În domeniul energetic, cei doi prim-miniștri au discutat despre consolidarea interconexiunilor electrice și extinderea colaborării în sectorul gazelor naturale.

„Pe agendă s-au aflat accelerarea semnării unui memorandum de înțelegere între Moldelectrica și Ukrenergo și pregătirea proiectului celui de-al doilea circuit al liniei electrice Bălți–Dnestrovsk. Această interconexiune ar putea crește cu aproximativ 500 MW capacitatea de schimb de energie electrică dintre cele două țări, contribuind la consolidarea securității și independenței energetice”, conform comunicatului.

Cei doi oficiali au discutat și despre gestionarea nivelului apei în Nistru, cu accent pe o mai bună coordonare a deversărilor și asigurarea necesarului de apă pentru localitățile din zonă.

Securitatea și apărarea au constituit, de asemenea, un subiect important al întrevederii.

Marți, 26 octombrie, la Kiev, ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său ucrainean, Yevhenii Khmara, au semnat Acordul de cooperare tehnico-militară. Documentul va facilita schimbul de experiență și valorificarea soluțiilor tehnologice dezvoltate și testate de Ucraina pentru protejarea spațiului aerian.

Premierul Vasile Tofan a subliniat importanța acestui acord în contextul amenințărilor la adresa securității R. Moldova. De la începutul războiului, spațiul aerian al țării noastre a fost încălcat de peste 100 de ori, iar drone și fragmente de proiectile au căzut pe teritoriul național.

„Moldova este și va rămâne un stat pașnic și neutru. Dar neutralitatea nu înseamnă să fim lipsiți de apărare. Datoria noastră este să protejăm pacea și siguranța cetățenilor noștri”, a declarat premierul Tofan.

De asemenea, prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat hotărârea cu care Ucraina continuă reformele în condiții de război și a reafirmat că țările noastre trebuie să continue să colaboreze în procesul de aderare la Uniunea Europeană.